Madagascar: Dépôt de dossier - Le suspense jusqu'au bout

Le suspense va durer jusqu'au bout. On saura donc ce soir les noms des candidats aux communales.

Mais on se rend bien compte que ces élections ne passionnent pas véritablement le monde politique. Il ne reste plus que quelques heures pour un dépôt de dossier. Si les habitudes n'ont pas changé, on devrait assister à une véritable cohue dans les OVEC. Mais à voir le peu d'enthousiasme manifesté ces derniers jours, on peut se mettre à douter du sérieux de ces communjales, mais attendons jusqu'à 17h pour émettre un véritable jugement.

Jusqu'à présent très peu de dossiers de candidatures ont été déposés dans les OVEC. Les déclarations d'intention ont été nombreuses, mais très peu de candidats déclarés ont sauté le pas. Le cas le plus emblématique est celui de la ville d'Antananarivo où seul Alban Rakotoarisoa, plus connu sous le nom de Gangstabab, n'a pas tergiversé. Il s'est préparé depuis longtemps à ces élections communales et il se dit déterminé à apporter le changement. Mais la Capitale semble être l'enjeu d'une rivalité entre le TIM et l'IRD. Marc Ravalomanana a été officiellement investi par l'opposition qui en a fait son champion. Il déposera son dossier ce matin. Dans le camp d'en face, aucune nouvelle n'a filtré. Beaucoup de noms ont été cités, mais aucune déclaration officielle n'a corroboré toutes ces suppositions.

Il faudra donc attendre ce jour pour être fixé. Dans la ville de Toamasina, Roland Ratsiraka compte bien conquérir cette mairie qu'il a occupée dans le temps. A Mahajanga, Moktar Salim Andriatomanga, investi par l'IRD, ne semble pas avoir de rivaux sérieux. Dans les autres grandes villes, on ne perçoit pas de véritable intérêt pour cette élection qui est pourtant très importante. On saura ce soir quels seront les duels les plus intéressants à suivre lors de ces communales.