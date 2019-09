Madagascar: FIVMPAMA-INSCAE - Accompagnement gratuit des jeunes entrepreneurs

Toutes ces parties prenantes s'engagent à soutenir les étudiants de l'INSCAE porteurs de projets.

Les étudiants de l'INSCAE (Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises), pourront présenter leurs projets et bénéficier du financement du programme Fihariana et du programme PEJAA via la BNI Madagascar.

« Il n'y aura pas de développement économique sans le développement de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, nous avons mis en place deux commissions spéciales, à savoir, la commission jeunes et entrepreneuriat et la commission en charge de la relation avec les établissements d'enseignement et de formation au sein du FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy). Notre objectif est d'accompagner les jeunes à devenir des entrepreneurs, dès l'élaboration de leurs projets jusqu'à la pérennisation de leurs activités ». Le Président de ce groupement du patronat malgache, Razafiarison Andrianavalomanana, l'a évoqué lors d'une conférence-débat organisée hier à l'amphithéâtre de l'INSCAE.

Pont de liaison. « Nous n'apportons pas de financement mais d'un accompagnement gratuit en tant que membres du FIVMPAMA, en leur fournissant des conseils fiscaux et juridiques jusqu'à une caution morale auprès des institutions financières. Leur mise en réseau avec tous les membres du groupement aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger, n'est pas en reste afin de faciliter la recherche de débouchés pour leurs produits ou de partenaires pour développer leurs entreprises », a-t-il poursuivi. Le FIVMPAMA veut ainsi instaurer un pont de liaison pérenne entre le monde économique et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quant aux questions de financement, le programme « Fihariana » qui est un programme national de l'Etat sur l'entrepreneuriat et le PEJAA (Programme d'Entrepreneuriat des Jeunes dans l'Agriculture et l'agro-industrie) financé par la Banque Africaine de Développement, peuvent financer les projets de création d'entreprises des jeunes. « Il s'agit d'une grande opportunité à saisir. On n'attend que votre grande volonté à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt afin de bénéficier de ce crédit remboursable via la BNI. Une formation au niveau du centre d'incubation est en même temps prodiguée aux porteurs de projets si nécessaire », a déclaré Hanta Rakotovao, Responsable Plateforme PME au niveau de la BNI Madagascar, en sollicitant les étudiants de l'INSCAE à déposer leur candidature.

Matière obligatoire. De son côté, le directeur général de l'INSCAE, Rakoto Harimino, a soulevé que l'ambition de l'institut est d'encourager ses étudiants à créer leurs propres entreprises et non pas à devenir des salariés. « La matière comportement organisationnel est d'ailleurs obligatoire à partir de la 2e année, en complément des formations en management d'entreprise, entre autres. Chaque étudiant ou groupe d'étudiants doivent ainsi présenter un projet social et un projet lucratif. Bon nombre d'entre eux s'accrochent à leurs projets jusqu'à la fin pour que ceux-ci soient rentables. Dans la foulée, l'intervention du FIVMPAMA lors de cette conférence leur a permis de s'imprégner de la culture entrepreneuriale et de mieux connaître tous les rouages dans le monde des affaires. La BNI leur a également appris l'éducation financière en leur proposant une offre pack étudiants », a-t-elle conclu.