Madagascar: Enseignement supérieur et recherche - L'employabilité des jeunes à travers l'expérience réussie de l'EMIT de l'Université de Fianarantsoa

Dès la deuxième année de formation, les étudiants sont en mesure de créer, seuls ou à plusieurs, leur entreprise.

En master, certains d'entre eux vivent déjà de leurs projets devenus des startups. Cette expérience est vécue à l'Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT), une des Grandes écoles au sein de l'Université de Fianarantsoa qui forme en matière de sciences des technologies et des sciences de la société en niveaux Licence et Master, à travers plusieurs parcours. Ici, l'employabilité des jeunes diplômés n'est pas un vain mot car le chômage n'est pas une option.

Plusieurs étudiants ou groupes d'étudiants ont pu mettre sur pied des projets de startups et les concrétiser. C'est le cas pour des startups baptisés M'RAY, ITDC, Maro Loko, Fihary'Soft, Be-miray, All Step ou encore Memories. Certains de leurs créateurs commencent à en vivre.

En réalité, le secret réside dans la structure et la qualité de la formation qui dynamisent la recherche scientifique. En mettant en place une unité d'incubation entrepreneuriale, l'école donne la possibilité aux étudiants d'accélérer leurs projets en les accompagnant dans la réalisation de leurs rêves auxquels ils ont donné forme à travers les projets en question. Dans leur concrétisation, les étudiants sont aidés dans la mise en place de leur startup, partant du MVP (Minimum-viable-product) et du business plan jusqu'à la formalisation de l'entreprise. Les 11 enseignants-chercheurs permanents de l'école, dont quatre professeurs HDR (titulaire d'une Habilitation à diriger des recherches) et sept docteurs, constituent ainsi des équipes de recherche multidisciplinaires en informatique, en communication et en management, expliquant cette pluralité qui s'avère bénéfique pour les étudiants.

La chorale EMIFI a convaincu l'assistance lors de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de l'établissement, le mois dernier.

L'IGMA au cœur de la recherche

Une proportion non négligeable des étudiants de cet établissement ont choisi la voie de l'informatique pour se faire une place. L'existence de l'unité de recherche pour la mention informatique et mathématiques appliquées au sein de l'Université de Fianarantsoa, dénommée IGMA (Informatique - Géomatique - Mathématiques et Applications), leur procure la possibilité de développer des recherches fondamentales et appliquées dans plusieurs domaines.

Le multimédia, comme des « pro »

Au sein de l'EMIT, d'autres étudiants, en revanche se penchent davantage sur le multimédia et les relations publiques. Un champ relevant de la communication, en somme, qui oriente les étudiants vers des métiers qui les passionnent dans ce domaine. Le studio de production pour la mention Relations publiques et multimédia leur permet d'effectuer des travaux pratiques en matière de vidéo, de son, de montage, ou encore de modélisation en disposant d'équipements professionnels, incluant les drones.

Une équipe d'étudiants créateurs d'une startup, fière de la présenter à la presse.

Le spirituel aussi...

Mention spéciale pour la chorale de l'EMIT qui donne une place au spirituel. Ainsi, la chorale « EMIFI ou EMIT Mikalo Fiderana » qui regroupe des jeunes étudiants chrétiens laïcs, excellent dans le chant de louanges. Un premier album intitulé « Tsara Loatra » est plutôt apprécié de ses auditeurs. Et pour valoriser les acquis des étudiants de l'établissement, la réalisation du clip de la chorale EMIFI a été effectuée par les étudiants eux-mêmes, en mettant à profit les équipements du Studio de production de l'école, nouvellement mis en place.

Des Prix gagnés par les étudiants et leur école

Plusieurs Prix sont inscrits au palmarès de cette école.

Juin 2019, 2e place lors du Web Cup, concours national organisé par Webcup Madagascar

Mars 2019, l'équipe de l'EMIT arrive à la première place lors du Hackathon national interuniversitaire organisé par Orange Madagascar, avec le projet « Hi-Tady ».

Décembre 2018, première place lors du Global Startup Weekend AI Antananarivo 2018 organisé par TechStar Madagascar.

Juillet 2018 : premier Prix dans la catégorie « Expert » et 2e prix dans la catégorie « étudiant » pendant le hacathon web réalisé par Orange et ISOC Madagascar.

L'EMIT en quelques chiffres

20 années d'existence

300 étudiants sortants en Master depuis 2013

Plus de 500 étudiants diplômés en Licence depuis 2013

11 enseignants-chercheurs permanents

4 professeurs HDR

7 Docteurs

11 doctorants