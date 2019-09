Madagascar: Visite du Pape - Bilan positif

La visite apostolique du Pape François à Madagascar s'est déroulée sans incidents majeurs.

Un point de presse a été organisé hier par l'Etat-major Mixte Opérationnel National (Emmo-nat) et la Présidence de la République pour faire le bilan du passage du souverain pontife. Tous les pèlerins sont rentrés sans encombre chez eux. Aucune perte en vie humaine ni blessé grave dans les deux accidents enregistrés respectivement à l'aller et au retour. La personne qui a trouvé la mort et les 16 autres qui ont été hospitalisées, l'ont été pour des raisons personnelles. Malgré quelques problèmes à la sortie du site à la fin de la grande messe, la situation a été maîtrisée grâce au dispositif mis en place par les forces de l'ordre et respecté par le public.

Responsabilité. L'Emmo-nat et la Présidence remercient tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la visite papale. En premier lieu, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers pour leur professionnalisme, l'Eglise Catholique Romaine et les 10.000 jeunes scouts. Sans oublier le peuple malgache qui était en communion avec le Saint-Père. Durant cette conférence de presse, Yvette Sylla a dégagé la responsabilité de la Présidence par rapport aux problèmes liés à la restauration, non sans ajouter que lumière sera faite sur la question.