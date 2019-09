Madagascar: « IF Aime... » - Honneur au roots/reggae de Mafonjah

Dans ses textes, Mafonjah véhicule des messages positifs.

Mafonjah passe à la vitesse supérieure ! Pour partager son art, le chanteur se retrouvera bientôt à l'Institut français Analakely.

Pour Mafonjah, les rencontres avec les fans ne sont que bonheur et bonne humeur. Le 20 septembre, le chanteur sera l'artiste de «l'IF aime... ». Son travail évolue au fil des ans mais chaque nouvelle œuvre est empreinte d'une démarche unique, fidèle à une tradition impressionniste. « Gasikara », « Angivy » et « Ame peace fanah » sont parmi ses morceaux les plus connus. A ce jour, plus de 60 chansons composent son répertoire qui lui vaut une vraie renommée à Madagascar et à l'étranger. Ces titres phares feront incontestablement partie de son playlist.

Révélé durant son adolescence par le succès du groupe Unik, Andriamiarana Onja, dit Mafonjah, est devenu par la suite auteur compositeur, interprète, jouant de la guitare et de la valiha.

Sa passion pour la musique, ses expériences en studio et auprès d'autres compositeurs comme Silo lui ont permis de trouver sa voie musicale à tendance traditionnelle et fusion. En 2005, il collabore d'ailleurs avec Silo sur un projet de duo « Piano / voix » qui les emmène en tournée en France et à La Réunion. On pourrait définir sa musique comme une fusion de roots, rap et de reggae, véhiculant des messages positifs sur la paix, l'amour, la nature, ... Il travaille actuellement sur un projet d'album Urban roots reggae en duo avec Toky Ar, son arrangeur qui l'accompagne sur scène.

A savoir que «l'IF aime... » est un cycle de programmation grâce auquel l'Institut français de Madagascar entend mettre à l'honneur le plus singulier et le plus innovant de la scène contemporaine malgache. Coups de cœur, découvertes, surprises, étonnements, avec « IF aime... »,c'est un véritable label symbolique qui apparaît dans le paysage culturel malgache...