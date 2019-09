Madagascar: Filière Gaz - La société Vitogaz engagée dans la protection de l'environnement

L'un des événements qui auront marqué le mois d'août dernier a été sans conteste l'incendie de la forêt d'Amazonie, considérée comme le poumon de la planète Terre.

A Madagascar, les incendies sont monnaie courante aussi bien en ville que dans les campagnes avec les fréquents feux de brousse. Les images publiées par la NASA sont éloquentes quant à l'ampleur de ces incendies, laissant imaginer des dégâts sur l'environnement et les ressources abritées par la forêt. Le mois d'août a aussi vu le prix du charbon flamber, avec de multiples hausses du prix du sac.

Importance

C'est d'ailleurs en conscience de l'importance de l'environnement pour Madagascar que les autorités de tous les niveaux sont en train de mettre en place des dispositifs pour la préservation de la forêt. On peut citer, entre autres, la régulation des autorisations d'exploitations forestières, la promotion des actions en faveur de l'environnement telles que le reboisement. La société Vitogaz rejoint cette initiative en proposant le gaz comme énergie alternative pour les foyers. « Depuis le mois de juillet, la société a organisé des animations dans différentes villes du pays, et offre une réduction sur le kit fatapera. De Tuléar à Foulpointe, Morondava, Mahajanga, Antsirabe, et Antananarivo, des milliers de clients ont bénéficié de ces promotions. La participation à des foires régionales telles que FIER MADA ou la Foire du Boeny sont aussi dans le calendrier pour cette campagne » indique, un responsable de Vitogaz.

Avantages

En plus de la vente promotionnelle, ces animations sont aussi l'occasion pour la société d'éduquer et de sensibiliser la population sur les avantages du gaz, en tant qu'énergie domestique. Le gaz joue, en effet un rôle primordial dans la préservation de l'environnement en limitant la coupe d'arbres et réduisant ainsi la déforestation, et aussi la préservation de la santé car étant une énergie propre, le gaz ne dégage pas de fumées toxiques néfastes pour la santé. Ces animations ont aussi permis de répondre aux questions des consommateurs. La sécurité étant une des questions récurrentes posées par les clients, lors des animations, des démonstrations sur l'utilisation des accessoires. La sécurité commence par le fait de savoir bien utiliser, bien brancher et bien démonter par la suite les accessoires et appareils utilisés ; l'information sur le gaz concerne notamment les bouteilles répondant aux normes internationales, la présence de manchons de sécurité garant du fait que le gaz sort des centres agréés, et la présence de soupape de sécurité sur la bouteille.

Etudes comparatives

Pour aller plus loin, la société Vitogaz a réalisé des études comparatives entre le charbon et le gaz. « Avec les hausses incessantes du charbon, et le prix quasi stable du gaz ces dernières années, le gaz se présente comme l'énergie qui présente beaucoup plus d'avantages pour les consommateurs, avec notamment son prix compétitif, et son confort à l'utilisation ». Le témoignage des consommateurs, à l'exemple de cette mère de famille de Foulpointe, renforce cet objectif de chercher à faciliter la vie des foyers malgaches, de faire en sorte que ces derniers tirent bénéfice de l'utilisation du gaz. Les promotions vont encore continuer pour ce mois de septembre, avec des animations dans plusieurs villes. Pour en revenir à l'engagement des autorités, Vitogaz compte aller plus loin en travaillant de concert avec les autorités pour la préservation de l'environnement, comme c'est le cas avec la Région Boeny, et la proposition de ventes de gaz au détail comme c'est déjà le cas à Mahajanga.