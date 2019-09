Ghana: Baby Jet U16 Tourney - Asamoah Gyan encore à la recherche de la star de demain

Lancement mercredi de l'édition 2 du Baby Jet U16 tourney, un tournoi internatonal de football réservé aux moins de 16 ans. C'est une initiative d'Asamoah Gyan, international ghanéen et recordman de buts avec les Black Stars.

The 2019 edition of the Baby Jet U-16 tournament will have AshFoam as its headline sponsor.The Baby Jet Under-16 tournament has been christened after Asamoah Gyan, Ghana's all-time top scorer. pic.twitter.com/1G7QcIW16a

- Ashfoam Ghana (@AshfoamGhana) September 11, 2019

« L'objectif est de redonner au football ce qu'il nous a donné. Et si on peut découvrir ici les futures stars de demain, ce sera une satisfaction« , a indiqué l'ancien buteur d'Al Ain aux Emirats arabes unis en ouverture mercredi à Accra.

32 équipes venues de la sous-région ouest-africaine prennent part à cette édition 2019. Les formation arrivent du Bénin, du Nigeria ou encore de la Côte d'Ivoire. Pour succéder à Great Somas du Ghana, vainqueur de la première édition en 2018.

La compétition court jusqu'au 18 septembre.