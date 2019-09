Afrique: Ligue des Champions - La JSK plus que jamais décidée à réaliser un bon résultat

Le match face au Horoya de Conakry en Ligue des champions de la CAF approche à grands pas pour la JS Kabylie. À quelques jours de cette importante confrontation, une grande concentration est constatée chez les Jaune et Vert.

Gagner par une marge sécurisante sans encaisser de but, tel est le leitmotiv qui anime les Canaris kabyles. Les Lions du Djurdjura s'activent dans une ambiance studieuse sous la houlette du coach français, Hubert Velud.

«Horoya de Conakry est un adversaire coriace, mais on fera tout pour prouver notre bonne santé. On a réalisé un bon parcours en ce début de saison et il faut qu'on continue sur cette voie, a déclaré Hubert Velud à la chaîne de Télévision nationale algérien. Je connais bien l'équipe de Horoya Conakry. J'ai des informations sur elle. C'est une équipe difficile à manier, mais on est décidés plus que jamais à réaliser un bon résultat, a-t-il poursuivi. On est sur une bonne dynamique et il faut qu'on la préserve, a-t-il rappelé. Après la qualification acquise devant Al-Merreikh et le large succès enregistré devant le PAC, on doit enchaîner avec une performance face à Horoya Conakry», a-t-il promis dans ses déclarations.

Le coach de la JSK veut une qualification à la phase des poules de la Ligue des champions et prétend aussi à enchainer avec une belle série en championnat. Hubert Velud veut mettre toutes les conditions et les chances du côté de ses hommes pour composter le ticket de la qualification dans leur antre de Tizi Ouzou.