Angola: Le gouverneur de Moxico donne la priorité à l'agriculture

Cazombo — Le gouverneur de la province de Moxico, Gonçalves Muandumba, a déclaré mercredi, à Cazombo, que le gouvernement local misait sur la relance de l'agriculture pour faire de la province dans le principal grenier du pays.

En déclaration à l'ANGOP, il a dit que la réalisation de souhait dépendait, d'abord, de la réhabilitation des routes et des ponts pour stimuler les investissements, afin de développer l'agriculture à grande échelle et créer plus de postes d'emplois, en particulier pour la jeunesse.

Il a réaffirmé l'intérêt de Moxico de redevenir le plus grand producteur de riz du pays, ainsi que de maïs, de manioc, de patates douces et de miel, dans le cadre du programme de diversification de l'économie, et assurer l'autosuffisance alimentaire.

Selon le gouverneur, la province de Moxico dispose de terres fertiles, arables et vastes, et une population jeune qui a besoin d'appui pour assurer la production agricole et son écoulement.

Il a garanti également, la facilité d'acquisition de terres aux ceux qui veulent investir dans l'agriculture dans la région, sans bureaucratie.

Gonçalves Muandumba a déclaré que le Forum sur l'agriculture, qui débute vendredi, devait faire un diagnostic sur l'agriculture dans la province et concevoir un programme intégré sur le secteur et l'appui aux familles qui vivent de la culture.

Le forum va se dérouler sous le thème "Développer l'agriculture, créer des emplois et lutter contre la pauvreté".

Il a déclaré que la visite du Président de la République, João Lourenço, dans la province de Moxico, pourrait contribuer à la réduction des asymétries régionales.