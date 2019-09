Congo-Kinshasa: Déraillement d'un train dans le Tanganyika - Ilunga Ilunkamba dépêche une délégation gouvernementale pour un état des lieux

Un grave accident ferroviaire s'est produit ce jeudi 12 septembre 2019 aux environs de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Un train a déraillé et le bilan provisoire de ce drame fait état de 15 morts et une trentaine de blessés, selon la SNCC, a déclaré le Ministre de la Solidarité nationale et Actions humanitaires, Steve Mbikayi.

Il a aussitôt échangé avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba qui, lui, a promis qu'une délégation gouvernementale va se rendre sur place dans les prochaines heures. "Mon gouvernement étudiera avec attention les conclusions de l'enquête qui déterminera les causes de ce drame, de sorte à en tirer toutes les conséquences", a-t-il déclaré dans un communiqué publié ce jeudi.

Le Professeur Sylvestre Ilunga a aussi instruit Steve Mbikayi de soutenir les victimes de l'incendie qui a brûlé près de 50 maisons le samedi dernier à Bukavu.

Pour ce qui est de cet accident, le train venait de la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Il transportait des marchandises et se rendait à Kalemie dans la province du Tanganyika. Comme d'habitude, plusieurs passagers considérés comme clandestins étaient également à bord. "Encore une catastrophe. Déraillement à 3h00 du matin dans le Tanganyika aux environs de la localité Mayibaridi. Bilan provisoire : 50 morts et plusieurs blessés", avait écrit Steve Mbikayi sur Twitter.

Selon des sources rapprochées, deux wagons se sont renversés, tuant une dizaine de personnes.

Une délégation composée des membres de la Société Nationale du Chemin de Fer du Congo et des autorités provinciales s'est rendue sur les lieux pour déterminer l'ampleur des dégâts et les circonstances de l'accident.

Rappelons qu'au mois de mars dernier, un autre déraillement de train SNCC dans la région du Kassaï avait fait 24 morts et 31 blessés.

MESSAGE DE CONDOLEANCES

J'ai appris avec consternation et tristesse le déraillement d'un train marchandises de la société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, à l'aube de ce mercredi 12 septembre 2019, aux environs de la localité de Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Je suis d'autant plus attristé par ce drame que je connais les difficultés de déplacement que rencontrent nos compatriotes dans cette partie du pays. Aussi, au nom du gouvernement de la République, et au mien propre, je présente mes vives condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à la nation congolaise toute entière. Mon gouvernement étudiera avec attention les conclusions de l'enquête qui déterminera les causes de ce drame, de sorte à en tirer toutes les conséquences.

Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2019

Ilunga Ilunkamba

Premier ministre

Pour authentification

Albert Lieke

Directeur de la communication du Premier ministre