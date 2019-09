Afrique de l'Ouest: Le Libéria et la Sierra Léone veulent s'inspirer du PUDC

Dakar — Le Libéria et la Sierra-Léone veulent s'inspirer de l'expérience sénégalaise du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), lancé en 2015 pour contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures.

C'est dans ce cadre que les délégations des deux pays, dirigées respectivement par le ministre des Collectivités locales et du Développement rural de la Sierra Léone, Tamba John Sylvernus Lamina, et le ministre libérien en charge de la Planification budgétaire et du Développement, Tanneh Brunson, séjournent depuis quelques jours au Sénégal.

Ces responsables se sont rendus, mercredi, à l'intérieur du pays, notamment à Diourbel où ils ont eu à visiter des réalisations du PUDC. Par la suite, ils se sont longuement entretenus avec les responsables du PUDC, ce jeudi, à la sphère ministérielle de Diamniadio.

"Nous sommes venus ici au Sénégal, pour visiter et étudier, les réalisations du PUDC, dans les zones rurales afin de nous inspirer de ce que fait ce pays en matière de développement rural et d'infrastructures de base", a déclaré le ministre des Collectivités locales et du Développement rural de la Sierra Léone, Tamba John Sylvernus Lamina, a l'issue de cette réunion.

Il a affirmé avoir retenu de cette visite de deux jours, "l'appropriation par les populations des équipements qui leur sont apportés".

"Chez nous, on réalise beaucoup de choses dans nos communautés rurales auxquelles les gens n'adhèrent pas", a-t-il dit.

"Donc l'essentiel de la leçon que je retiens de cette visite, ce sont les structures et le processus par lequel, on amène les populations à adhérer au programme que nous leur apportons.

Et comment elles se l'approprient pour les gérer elles-mêmes afin de les rendre ainsi pérennes et durables", a-t-il indiqué.

Pour le Secrétaire général du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Virgine Rachelle, Faycaline Coly, "c'est une fierté que de voir deux délégations officielles de la sous-région venir s'inspirer du modèle sénégalais dans le cadre de la lutte contre les inégalités d'ordre sociales spatiales et territoriales, à travers le PUDC".

"C'est fort heureux que cette expérience qui est devenue une success-story au niveau de l'Afrique puisse faire des émules et que les pays frères du Libéria et de la Sierre Léone viennent s'en enquérir pour en faire un modèle dans ces pays", a-t-elle vanté.