Afrique de l'Ouest: Session extraordinaire de la Cédéao sur le terrorisme - Le Conseil de médiation et de sécurité prépare le terrain

Cette session de travail va permettre au Conseil de médiation et de sécurité, d'examiner plusieurs rapports et recommandations préparés par la Commission de la Cédéao. Les documents proviennent entre autres de la réunion des Chefs d'Etat-major, des Chefs des services de sécurité et de renseignements et des acteurs civils.

A l'entame de la session, monsieur Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, a demandé une minute de silence à la mémoire des victimes des actes terroristes.

Pour lui « l'urgence et la gravité de la situation sécuritaire et son lot de crises humanitaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale nous oblige indéniablement à une synergie d'actions », et pour ce faire, il appelle à une mutualisation des moyens des Etats de la sous-région, qui apparaît comme l'option la plus sure de lutte contre le phénomène du terrorisme.

S'adressant au Conseil, le Président de la Commission de la Cédéao, monsieur Jean-Claude Kassi Brou, pour sa part a rappelé les trois (03) objectifs principaux du Sommet extraordinaire de la Cédéao qui doit se tenir le 14 septembre 2019 à Ouagadougou. Il s'agit de:

 réaffirmer l'engagement ferme de notre communauté à lutter collectivement contre le terrorisme et l'extrémisme dans notre région ;

 d'évaluer et éventuellement d'adapter notre stratégie de lutte contre le terrorisme adopté en 2013 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, aux évolutions récentes tant au plan régional qu'international ;

 proposer des actions et des mesures fortes de lutte contre le terrorisme.

Pour le Président du Conseil de médiation de la sécurité, monsieur Kalla Ankourao, il faut « à l'issue de cette session convenir d'une stratégie commune et empreinte d'urgence, assortie d'actions prioritaires en vue d'endiguer l'expansion du terrorisme dans notre région ».

A l'issue de ces travaux, le Conseil de médiation et de la sécurité sur le terrorisme adoptera un rapport final.