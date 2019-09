Ile Maurice: Saisie de 142 kg de zamal à La Réunion - Quatre Mauriciens écopent de deux à trois ans de prison

La justice réunionnaise a tranché. Les six suspects arrêtés à l'île sœur, dans le cadre de la saisie de 142 kg de zamal à Anse-des-Cascades, Sainte-Rose, le vendredi 31 mai, ont écopé d'une peine d'un à trois ans de prison, ce jeudi 12 septembre.

Les Mauriciens Clyde Modliar, Jean-Michel Antoine et Marc Lebon ont été condamnés à trois ans de prison dont deux ans de sursis, Louis L'Effronté à trois ans dont un an de sursis et Jean-Claude Biclaire à un an de prison. Alors que les Réunionnais Jean-Claude Biclaire et Gianni Béguin, ont été condamnés à un an et deux ans de prison dont 12 mois avec sursis.

Ils sont poursuivis pour acquisition, détention, transport et exportation de stupéfiants. La procureure avait requis 2 à 5 ans ferme.

Pour rappel, deux suspects ont été arrêtés à Maurice et se retrouvent en détention. Ils sont Krishna Dowlut et Steeve Nicolas Mariette. Ils ont été reconnus comme les propriétaires de bateau qui s'est enfui de La Réunion.