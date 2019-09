Ile Maurice: Trésor à Rodrigues - La National Geographic alertée

Non, le trésor découvert il y a un an à Saint-François, Rodrigues, n'est pas tombé aux oubliettes. C'est du moins ce qu'affirme Roger de Spéville qui avec Georges Némorin avait découvert un vieux coffre et une chimère dans une cavité rocheuse sur ce site, en août 2018. Visite du pape François oblige, le gouvernement central, tout comme l'administration régionale, s'était accordé une trêve sur cette affaire qui a fait grand bruit à Rodrigues tout comme à Maurice.

Mais tout à peine le souverain pontife parti que Roger de Spéville a reçu un appel d'un officier du gouvernement, dont il ne révélera pas le nom, lui demandant d'entrer en contact avec un représentant de l'Assemblée régionale. «Je reçois des appels de gens importants du gouvernement. Après les péripéties encourues depuis que j'ai montré la découverte aux autorités mauriciennes, j'espère que les animosités se décanteront. Personne ne veut que ça dégénère en guerre politique à la veille des élections», confie notre interlocuteur.

Ce Mauricien est de retour à Rodrigues depuis la fin de la semaine dernière. D'ailleurs, il a fait le va-et-vient à «l'île au trésor» une dizaine de fois depuis août 2018. En attendant, l'endroit où la découverte a été faite est toujours décrété zone restreinte. Y compris pour les découvreurs. «Le terrain appartient à l'État et nous sommes obligés de nous plier aux consignes, même si nous n'avons pas vu de document officiel au sujet de cette restriction. Donc, sans la permission de l'Assemblée régionale de Rodrigues ou du bureau du Premier ministre, nous ne pouvons accéder au site.»

Et, les fouilles dans tout ça ? Sont-elles prévues pour bientôt ? À cela, Roger de Spéville rétorque que là aussi, il faut que Rodrigues, auquel certains pouvoirs ont été délégués par le gouvernement central, dans le cadre de l'autonomie, donne son autorisation.

D'autre part, les réponses du ministre de la Culture Pradeep Roopun et de la commissaire de la culture de Rodrigues, Rose de Lima Edouard-Ravina, que nous avons sollicités, hier, sur toute la question, sont toujours attendues. Il nous revient qu'après la presse nationale et régionale, National Geographic, chaîne de télévision internationale spécialiste des documentaires sur la nature, la science, la culture et l'histoire, a également été alertée.