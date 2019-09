Congo-Kinshasa: Ebola - Sept nouveaux cas confirmés

Des nouveaux cas de la maladie ont été signalés le 11 septembre dans les provinces affectées, notamment quatre au Nord-Kivu et trois en Ituri.

Dans la province du Nord-Kivu, deux cas ont été documentés à Beni, un à Kayna et l'autre à Mabalako. En Ituri pendant ce temps, deux cas ont été rapportés à Mambasa et un à Mandima. Avec ces sept nouveaux cas, depuis la déclaration officielle de la dixième épidémie de la maladie à virus d'Ebola, il y a aujourd'hui plus d'une année, le cumul des cas est de 3 091 dont 2 980 cas confirmés et 111 probables.

De toutes les épidémies d'Ebola que la République démocratique du Congo a connues, l'actuelle est la plus meurtrière. Le nombre de décès a atteint 2074 parmi lesquels 1963 confirmés et 111 probables. 938 personnes ont été guéries et ont pu quitter les centres de traitement de la maladie. Les équipes de riposte éparpillées sur le terrain suivent en ce moment 409 cas suspects.

Parmi les nouveaux cas confirmés, il n'y a aucun agent de santé. Le cumul des cas confirmés ou probables parmi les agents de santé est de 157, soit 5 % de l'ensemble des cas confirmés/probables. Placés en avant plan dans la lutte contre Ebola, les agents de santé sont parmi les personnes infectées, à tel point que l'on signale 41 décès dans leur rang.

S'agissant de la surveillance aux points d'entrée, le bulletin du comité national multisectoriel révèle que le cumul des voyageurs contrôlés est de 93 730 457. A ce jour, un total de quatre-vingt-dix points d'entrée et de contrôle sanitaire ont été́ mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins.