Algérie: Le pays condamne la promesse d'annexion de la vallée du Jourdain en Cisjordanie par le Premier ministre israélien

Alger — L'Algérie a condamné avec "force" l'annonce par le Premier ministre de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, de son intention d'annexer la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte en Cisjordanie, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie considère cette annonce comme une dangereuse escalade contre le peuple palestinien et une nouvelle étape sur la voie des pratiques de spoliation systématique des terres et des politiques de judaïsation et d'épuration auxquelles se livre l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens, à dessein de modifier la géographie de la Palestine occupée, en violation flagrante du Droit international, de la légalité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité" de l'ONU, précise le communiqué.

"Tout en réitérant sa solidarité et son soutien ferme et constant à l'Etat de Palestine et à son peuple frère, l'Algérie exhorte la communauté internationale à contrer avec rigueur ces actes d'escalade répétés des autorités d'occupation et à permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, notamment l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale", a ajouté la même source.