Congo-Brazzaville: Musique sacrée - Dix ans de carrière pour la chantre Belle Agniélé

L'artiste va célébrer, à partir du mois prochain, le dixième anniversaire de sa carrière sur le thème « Le gospel au cœur du développement de la nation ». Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre.

Pour mieux célébrer l'événement et surtout satisfaire les amoureux de la musique sacrée en général et ceux qui s'intéressent plus à ses louanges en particulier, la Sr Belle Agniélé et son groupe vont entreprendre une grande tournée musicale. Le tout débutera à Brazzaville où sont prévus deux grands concerts les 6 et 12 octobre. Après Brazzaville, le groupe ira à Oyo et Tchicapika dans la Cuvette, à Sibiti dans la Lekoumou, à Ouesso dans la Sangha et à Pointe-Noire.

En prélude à cette grande tournée musicale, la Sr Belle Agniélé a organisé, dans le cadre des loisirs, une rencontre de football au stade Annexe président Alphonse-Massamba-Débat, le week-end dernier. Elle a mis aux prises deux équipes du cinquième arrondissement Ouenzé, à savoir Amical club campement et Mouléké- campement-Kintélé de Ouenzé. Le derby a été remporté par ACC sur le score de deux buts à zéro. Une coupe leur a été remise pour la circonstance.

A l'issue de cette rencontre de football, l'artiste chantre a livré ses impressions. « En tant que native de Ouenzé, j'ai organisé cette rencontre qui a regroupé deux équipes de cet arrondissement pour les honorer. Elle s'est terminée en beauté. J'éprouve des sentiments de joie », a-t-elle témoigné.

Si elle a jeté son dévolu sur le football, c'est simplement une façon de communiquer, à l'occasion de ses dix ans de carrière musicale. « J'ai choisi plusieurs activités. Outre le football, la tournée musicale, il y a aussi une campagne de sensibilisation à la lutte contre la drépanocytose », a-t-elle signifié.

En effet, juste après la rencontre sportive, l'artiste s'est retrouvée dans sa commune pour parler de la drépanocytose avec la population.