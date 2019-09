Tunisie: Natation / Championnat d'Afrique juniors (1ere journée) - Une médaille d'argent et quatre de bronze pour la Tunisie

Tunis — Les nageurs de la sélection tunisienne de natation juniors (garçons et filles) ont décroché une médaille d'argent et quatre autres de bronze au cours de la première journée des épreuves du 13e championnat d'Afrique juniors de natation qui se poursuit jusqu'au 15 septembre en cours à Radès avec la participation de 34 pays.

L'argent est revenu à Mohamed Khalil Ben Njima, tandis que Hassan Ben Miled, Youssef Belhaj, Oussama Ajour et l'équipe du relais garcons de la catégorie 15-16 ans (4x200 m) se sont contentés du bronze.

Au cours de la première journée, note-t-on, la suprématie était du côté de l'Afrique du Sud qui a raflé 15 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze, devançant ainsi l'Egypte (4 or, 9 argent et 5 bronze) et l'Algérie (2 or, 2 argent et 6 bronze).