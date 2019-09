Congo-Brazzaville: Concert - Trésor Mvoula se produit à Pointe-Noire

L'artiste et son groupe vont égayer leurs fans de la capitale économique, le 14 septembre. Une initiative qui vise également à présenter le tout dernier album "Ascenseur".

« "Ascenseur" est composé pour permettre aux mélomanes d'atteindre le dernier niveau des mélodies », a confié Trésor Mvoula. La production de cet album est signée DRTV et Recan Group de Kiki Touré. Il compte les titres comme "Méchant Méchant" (générique) qui passe déjà en boucle sur toutes les chaînes de télévision et de radio ; "Kendé na yo", "Love matata", "Panne sèche" et "Sorcier noir".

Trésor Mvoula fait intervenir plusieurs styles et des mélanges de genres musicaux comme la rumba avec le trap, la rumba avec RNB sans oublier la rumba odemba. Il laisse le soin aux mélomanes d'apprécier et d'en savourer les mélodies. « L'album se comporte très bien sur le marché et est disponible sur toutes les plates-formes légales. Il est déjà à plus de 1600 vues en une semaine », se réjouit Trésor Mvoula.

Les concerts qu'il va livrer dans la ville océane seront un moment inédit pour l'artiste musicien, dans la mesure où il voudrait ramener ses fans dans les chansons ayant marqué son arrivée dans la carrière solo, notamment "Vieux Thomas", "Volant hydraulique", "C'est la partie-là", "Etoko".

Trésor Mvoula est un artiste musicien, ancien sociétaire de Patrouille des stars de Kevin Mbouandé Mbenga où il est resté pendant cinq ans. Il a participé dans deux albums, à savoir "Elévation totale" et "Proclamation". En 2006, il quittera le groupe pour embrasser sa carrière solo qui lui a permis d'aller à travers l'Afrique. Il s'est produit au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Maroc et en République démocratique du Congo. L'artiste a reçu jusqu'ici des trophées comme Canal d'Or au Cameroun, Ndule Awards Pool Malébo (Kinshasa).