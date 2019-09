Congo-Brazzaville: Cinéma - "Un prince à New York " revient en 2020

La Paramount Pictures Corporation, l'une des plus grosses sociétés de production cinématographique américaine, a confirmé, dans un communiqué, le retour du deuxième volet du film culte, sorti en 1988, sous son nom original « Coming to America ». Le film revient avec le titre "Un prince à New York 2", dans une réalisation de Craig Brewer et avec en tête d'affiche, Eddie Murphy.

Eddy Murphy reprendra le personnage d'Akeem de Zamunda, mais cette fois-ci dans une nouvelle trame écrite par Kenya Barris (Black-ish, Girls Trip). Akeem, après avoir appris l'existence de son fils, Lavelle, reviendrait en Amérique pour rencontrer son improbable héritier du trône de Zamunda. Le fils d'Akeem sera incarné par l'acteur Jermaine Fowler qui a vu le jour l'année même où le film est sorti, c'est-à-dire en 1988.

Du côté du casting, quelques-uns des acteurs et actrices du premier volet seront de la partie, selon des sources diversifiées, avec leurs mêmes personnages : Arsenio Hall (Semmi), Shari Headley (Lisa McDowell), John Amos (Cleo McDowell), James Earl Jones (le roi Jaffe Joffer) et Vanessa Bell Calloway (Imani Izzi).

D'autres vedettes hollywoodiennes dont Wesley Snipes (qui accompagne Eddie Murphy dans le film "Dolemite is my name"), Leslie Jones, Tracy Morgan, Rick Ross et KiKi Layne feront partie de la distribution. Prévue initialement pour le 7 août 2020, la date de sortie est rallongée au 18 décembre de la même année.