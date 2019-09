Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat - Laurent Batumona encourage les jeunes de Matete

Inciter la création de petites et moyennes entreprises à Kinshasa afin de résoudre le problème du chômage des jeunes, est le rôle que s'assigne actuellement l'Honorable Laurent Batumona à travers la ville de Kinshasa. Le mardi 10 septembre dernier, il est allé encourager les jeunes, filles et garçons, lors de la cérémonie de remise de brevet à Matete. Ces jeunes ont suivi une formation sur la transformation des produits de consommation et aussi sur la technique de boulangerie.

C'est dans ce contexte d'aggravation continue du chômage des jeunes qu'il a mis en place un programme d'incitation à l'expérience entrepreneuriale dans le but de préparer voire intégrée la formation des jeunes, pour favoriser leur insertion professionnelle. Telle est la vision qu'il met en pratique. A l'en croire, moins des jeunes trouvent du travail après leur formation académique. Mais, lancer son entreprise est un véritable défi.

Fidèle à sa vision cardinale, la solidarité, le changement, Laurent Batumona est toujours égal à lui-même. Quand il s'agit d'apporter la pierre à l'édifice du développement sociale, disent les mamans de l'Association Diambulusha/Tshangu, il ne ménage ni temps, ni moyen. Dans le cadre de cette vision et en vue de promouvoir les jeunes dans l'entrepreneuriat, il a procédé, le mardi 10 septembre 2019, à Kinshasa, à la remise des brevets aux jeunes filles et garçons de Matete qui ont suivi la formation sur la transformation des produits de consommation et la technique de boulangerie.

Pour le coordonnateur des Forces politiques alliées de l'UDPS, l'honorable Laurent Batumona, l'activité de ce jour s'inscrit dans la droite ligne des actions prioritaires du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a promis d'accompagner l'Ongd "Le Bien-être" dans ses actions utiles en faveur de la jeunesse congolaise.

L'entrepreneuriat fait l'objet d'un nombre étonnant de ses initiatives, d'événements et de discours, dont une grande partie s'adresse aux jeunes qu'ils soient sans diplôme, dans les centres de formation professionnelle, à l'université, dans une grande école d'ingénieur ou impliqués dans le secteur associatif et culturel. Devant cette effervescence des joies soutenue par des initiatives lumineuses de Laurent Batumona autour de l'entrepreneuriat qu'il a prêché aux jeunes, il a tout simplement souhaité faire de cette cérémonie l'occasion de marquer, mieux faire marquer un temps de pause à la jeunesse pour qu'elle s'implique dans la création des richesses.

Par ailleurs, des mamans maraîchères réunies au sein de l'Association Diambulusha/Tshangu, dans la commune de Masina/Siforco, ont reçu Laurent Batumona le dimanche 8 septembre dernier dans leur fief. Elles ont témoigné leur attachement à l'élu de Makala pour ses œuvres sociales combien louables qu'il ne cesse d'offrir à la population, d'ici et d'ailleurs, en province.

Dans leur déclaration, elles ont promis un soutien indéfectible au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'instauration de l'Etat de droit ainsi que les actions réalisées dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours à travers tout le pays, dont le pont jeté sur l'avenue Kulumba, dans la commune de Masina.