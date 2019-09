Congo-Brazzaville: Mode - Anifa Mvuemba habille les stars

Le 9 septembre à New-York, la jeune designer congolaise de 28 ans a participé à la présentation de « Generation next de Teen Vogue », lors de la New York fashion week, où elle a lancé sa collection d'automne et présenté quelques looks printemps-été.

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC) et basée dans le Maryland, aux États-Unis, où elle est née et a grandi, Anifa Mvuemba est la fondatrice de « Hanifa », marque de prêt-à-porter qui propose des vêtements contemporains pour femmes de couleur principalement, avec une gamme de styles, de couleurs, de textures et de motifs exclusifs. Plusieurs célébrités portent ses marques, notamment Cardi B, Kelly Rowland, Karrueche Tran, Ciara, Jennifer Hudson et Kylie Jenner.

La créatrice a été sélectionnée avec cinq autres designers pour cette première édition de la série « Generation next de Teen Vogue », une initiative de mentorat destinée à faire progresser les jeunes créateurs du secteur de la mode et organisée par Vogue Magazine, en partenariat avec Snapchat. Au cours de cet événement, ses créations ainsi que leur présentation ont été fortement saluées par la légendaire Anna Wintour, inusable rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue et directrice artistique de Condé Nast, groupe américain de presse et maison mère des magazines Vogue et de Vanity Fair.

La marque Hanifa, explique-t-on, cible la femme audacieuse, belle et travailleuse, qui incarne classe et élégance. Hanifa a déjà lancé cinq collections avec succès depuis la création de la marque en décembre 2011. En très peu de temps, elle a fait passer ses créations d'Instagram aux défilés de la Fashion Week de New York. Elle crée des vêtements simples mais sexy et sophistiqués pour les femmes dont les corps plus épais sont souvent sous-représentés dans le secteur de la mode.

Anifa est un nom arabe qui se prononce Ha-nee-fah. « Mon nom signifie la vérité et je crois que c'était parfait pour mon parcours et la façon dont j'en suis arrivée là. Je voulais croire en moi et vivre en ma vérité. C'était donc le nom parfait pour ma marque », a fait savoir la designer à la version américaine du magazine Elle.

Anifa Mvuemba a toujours dessiné des objets et des vêtements, mais elle a commencé à les concevoir en 2011 et lancé son entreprise en 2012, à l'âge de 21 ans. Sa marque propose régulièrement des modèles féminins, dynamiques et structurés, conçus pour les femmes de toutes tailles. Anifa Mvuembe, qui puise son inspiration de partout, se consacre également à représenter les femmes noires dans le monde de la mode internationale.

Telle mère, telle fille

Très jeune, Anifa Mvuemba souhaitait travailler dans le secteur de la mode, en voyant notamment à quel point sa mère était fascinée par les grandes marques et la mode. Mais elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire exactement et pensait travailler pour l'un de ses magazines de mode préférés ou quelque chose du genre.

Intéressée par le design, elle a acheté sa première machine à coudre lors de sa première année de lycée, pendant les vacances de Noël, tout en suivant un cours de design de mode. Elle personnalise certains vêtements, développant ainsi ses compétences en couture. Une semaine avant son 21e anniversaire, ses amis ont voulu lui organiser une fête. Elle a donc personnalisé une robe pour elle-même afin de se rendre à la soirée. À peu près à la même époque, elle a abandonné ses études à la Morgan State University et un travail rémunéré décent. « J'étais juste mécontente de ce qu'était ma vie. J'ai toujours voulu développer mes compétences en couture en quelque chose de plus grand. Alors, j'ai pris une photo de moi dans ma robe personnalisée, je l'ai postée sur Instagram et j'ai eu 40 «j'aime», ce qui était énorme à l'époque! Peu de temps après, ma mère m'a encouragée à transformer mon hobby en une entreprise », a déclaré la designer au célèbre magazine américain Essence.

Après le lancement d'Hanifa, avant tout sur Instagram, la marque a attiré l'attention de plusieurs stars. Dernièrement, des célébrités telles que Kylie Jenner et la chanteuse Lizzo ont été vues portant des vêtements de la marque Hanifa. « Cela a commencé comme une fantaisie et j'ai été époustouflée. Et ensuite, les célébrités m'écrivaient en DM ou par e-mail pour demander d'acheter. C'est ce que je voulais et j'en suis reconnaissante », a fait savoir la styliste à baltimoremagazine.com.

Anifa Mvuemba, qui a ouvert son tout premier magasin en janvier de l'année en cours, souhaite montrer qu'en tant que femme d'ascendance africaine, d'origine congolaise et kényane, une femme noire peut être différente, unique et non conventionnelle.