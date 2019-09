Congo-Kinshasa: Gouvernement - Félix Tshisekedi tient le premier conseil des ministres aujourd'hui !

Investi le vendredi 6 septembre dernier, les membres du Gouvernement, officiellement installés après les cérémonies des remises-reprises, seront en Conseil des ministres ce vendredi 13 septembre 2019 autour du Président de la République, Félix Tshisekedi. Bien que l'essentiel du contenu ne soit communiqué, des sources sous-tendent que le Chef de l'Etat va assurément donner des directives claires à cette nouvelle équipe gouvernementale afin qu'elle ne s'éloigne en aucune manière de sa vision, entérinée par le programme gouvernemental présenté par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Outre le fait que le Conseil des ministres soit un prescrit constitutionnelle, il ne sera pas aussi une première pour le Président de la République de réunir les nouveaux serviteurs de l'Etat dans le sens de les enrôler dans sa démarche, d'ores et déjà, connue et exprimée depuis son investiture le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. En effet, Tshisekedi Tshilombo a, par exemple, eu à convier les gouverneurs des provinces, après leurs élections, en vue d'un entretien dans la même ligne droite.

Et, les axes prioritaires, dûment pour la fin de l'année et l'an 2020, à l'instar du reste du mandat, seront essentiellement étalés par le Premier citoyen du Pays qui, plus que tout, est déterminé à favoriser le Changement et, de surcroit, le développement de la RD. Congo, longtemps en proie à la crise socio-économique ainsi qu'à l'insécurité, sans compter la fuite des capitaux et l'absence des investisseurs. Il s'agirait vraisemblablement d'inculquer à ces nouveaux membres de l'exécutif cette vision du Changement, dont il a eu à marteler, lors de son dernier message à la nation diffusé le dimanche 8 septembre, sur les antennes de la RTNC. Comme pour signifier en même temps à Sylvestre Ilunga et ses poulains, que non seulement lui, le Président, mais aussi les congolaises et congolais, en général, les ont à l'œil dans l'exercice de leurs missions.

Le Chef de l'Etat a mainte fois laissé comprendre qu'il n'hésiterait pas à sanctionner tous ceux qui s'écarteront de la vision de servir le peuple qui est le souverain primaire.