Ile Maurice: Saisies de la douane - Les chiens reniflent Rs 237 millions de drogue en un an

Otto, Cassidy, Milan, Milo, Zeus... ces chiens renifleurs qui font partie de l'unité K9 de la douane ont fait une belle prise pour l'année 2018/19. Selon les chiffres communiqués par Sudhamo Lal, directeur de la Mauritius Revenue Authority (MRA) mercredi 11 septembre, lors de la présentation de la performance annuelle de l'organisme, la K9 Unit a effectué 63 saisies d'une valeur marchande de Rs 237 millions.

Milo a été le plus efficace, car les sept saisies où il était sollicité équivalent à une valeur marchande de Rs 101,4 millions. Si, pour le moment, la K9 Unit dispose de 16 chiens renifleurs, d'ici 2021, ce nombre passera à environ 24. Parmi les autres saisies de drogues, la MRA en a effectué 110 pour une valeur marchande de Rs 727,2 millions. Au hit-parade figure l'héroïne, d'un montant de Rs 508,3 millions, suivie du haschisch dont la valeur est de Rs 122,4 millions. Quant à la cocaïne, seules deux saisies ont été effectuées en une année. La valeur marchande est de Rs 11,3 millions.

Le département des douanes a enregistré 58 cas de devises étrangères non déclarées d'une valeur de Rs 60 millions et cinq autres de fausse déclaration pour un montant de Rs 3,9 millions. En ce qui concerne la contrefaçon, 170 délits ont été répertoriés pour un montant de Rs 3,7 millions.

Nouveaux scanners

Afin de renforcer les points d'entrée et de sortie, au port et à l'aéroport pour le trafic de drogue, les MRA Customs ont investi dans quatre nouveaux scanners. Deux ont été déployés à l'aéroport pour le contrôle des sacs de courriers et au YU Lounge pour celui des bagages. De plus, un nouveau scanner pour le fret palettisé a été installé à Plaisance Air Transport Services (PATS) pour vérifier les cargaisons palettisées.

Un "low bed scanner" a également été installé au Mauritius Container Terminal pour scanner les sacs des employés à la sortie du terminal. Parmi les projets de la MRA, un scanner à rayon x qui sera utilisé pour détecter les drogues dans l'estomac des mules ainsi qu'une caméra sans fil pour examiner les douaniers.

Autre acquisition de la MRA durant l'année financière : un deuxième patrouilleur et deux autres patrouilleurs à coque rigide afin de renforcer sa flotte existante. Actuellement, l'unité équipée d'embarcation de la douane dispose d'un Cobra 27 - un bateau à fibre de verre, de deux patrouilleurs et deux autres à coque rigide. Ces embarcations ont effectué 293 sorties, principalement des patrouilles, du renseignement portuaire, des formations et autres interventions.