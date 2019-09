Madagascar: Portrait - Livio Ratianarivo, le capitaine artisan de l'exploit du basket malgache

Livio ! On a commencé à entendre ce prénom dans le paysage du basket-ball malgache depuis l'Afrobasket U18 en 2014. Et depuis, que de chemins parcourus et il reste toujours au sommet. L'ailier de la sélection malgache U18 de 2014, médaillé d'or des Jeux des Iles à Maurice et des Jeux Africains à Rabat, est le chouchou du public malgache grâce à son talent.

Le basket-ball malgache ne peut être que fier d'avoir un joueur comme lui. Il, c'est Livio Rocheto Ratianarivo, joueur de basket-ball talentueux qui est né le 24 avril 1996 à Sambava. Du haut de ses 186cm pour 76 kg, il a été le chef d'orchestre et capitaine d'une équipe truffée de talent qui s'est imposée sur la scène continentale aux Jeux Africains de Rabat, Maroc au basket-ball 3 x 3. Les résultats de Livio, Arnold, Fiary et Elly étaient sans doute le meilleur résultat de l'histoire du basket-ball masculin. Ils ont écrit l'histoire et restent à jamais dans les annales du ballon orange malgache qu'africain.

Mais tout avait débuté pour lui à 12 ans. Et d'une simple envie de jouer avec ses camarades, il est tout de suite passé dans les rangs des accrocs. Dès lors, il ne s'en est plus jamais détaché bien que poursuivant parallèlement ses études. En 2011, il a intégré le club de Société Générale de Port d'Iharana de Vohémar (SGPI). Un an seulement après son entrée au sein de ce club, son talent a été très vite récompensé en étant appelé au sein de l'équipe nationale U17 pendant les Jeux de la CJSOI aux Comores. « Le basket-ball, c'est un sport que j'ai adopté très vite. C'est mon grand frère qui m'a incité à jouer lorsqu'il m'a vu jouer. Un choix que je n'ai pas regretté », a-t-il expliqué. Et la belle aventure a commencé pour lui après ces jeux de la CJSOI des Comores et il ne compte pas s'arrêter là.

Sélections. A 23 ans, il compte déjà plusieurs sélections au sein de l'équipe nationale, aux Jeux de la CJSOI aux Comores en 2012, l'Afrobasket U18 en 2014, à l'Afrobasket 3 x 3 à Lomé en 2018, les Jeux des Iles en 2019 à l'Ile Maurice et les Jeux Africains à Rabat, Maroc. Il a renforcé également l'ossature du Cospn lors de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien aux Seychelles en 2018, et à l'Afroleague en début d'année. Et suite à sa prestation où il a été retenu par l'équipe de la police nationale dans laquelle il évolue actuellement. Mais Livio a d'autres cordes à son arc, notamment celle qui fait de lui un joueur complet. Les grands joueurs africains ne lui font pas peur sur terrain, il a cette hargne de vaincre. Il est à la lutte tant dans les rebonds défensifs qu'offensifs. Avec une mobilité extraordinaire que lui confère sa capacité à évoluer à tous les postes. D'ailier au pivot et parfois même meneur, il est la touche à tout du groupe. A Rabat, il a été le capitaine de l'équipe nationale où il a su mener son équipe jusqu'au sacre continental. Le public du parking du Sofitel de Rabat s'en souviendra des deux points qu'il a marqués contre l'Egypte en finale ayant offert la victoire à son équipe.

Livio est un joueur talentueux.

Lebron James. Livio, comme tout basketteur, a un idole. « Le basket c'est ma passion. Comme tout joueur, le but c'est de devenir professionnel en Europe, mais mon rêve le plus fou c'est de jouer à la NBA avec l'équipe de San Antonio Spurs », a-t-il expliqué. Il a d'ailleurs comme idole le joueur américain Lebron James alias The King qui joue aux Lakers de Los Angeles. Au début de sa carrière, il aimerait devenir le roi du basket malgache et actuellement il n'est pas loin d'atteindre cet objectif au vu de son talent et de ses exploits. Il est à signaler qu'il fait partie de la première génération qui a bénéficié du programme sport- études du ministère de la Jeunesse et des Sports. Livio c'est surtout un sportif au grand cœur qui aime aider les autres.