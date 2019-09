Madagascar: Vendredi joli - Bonara-be sera un fief du slow music

Ce n'est pas parce qu'on ne l'entend plus, qu'il n'est plus à la mode ! Il était toujours là. Il a toujours bercé ses inconditionnels. Pour confirmer sa présence, Jean Rigo offrira un concert au Bonara-Be ce jour à partir de 20 heures. Hormis ses morceaux sortis dans les années 2000, le chanteur fera revivre les années 1980 et 1990 à travers ses chansons comme Ambilà zaho, Namana. Bref, la nostalgie se fera sentir à la cambuse de Sayah. Plus de 30 ans de carrière, ce rossignol de la région Sofia a traversé les époques. Et il ne compte pas jeter l'éponge. Et sûrement il continuera de chavirer ses fans avec sa voix agréable.

Les paroles engagées s'invitent à l'Is'art galerie

Tilahy offira du reggae roots, du ragga à l'ancienne comme on les aime à l'Is'art Galerie Ampasanimalo à partir de 19 heures. Une occasion pour l'artiste de présenter son nouvel album. Maboto Tilahy a été membre du groupe Shao Boana dans les années 90. Après plusieurs années, il décide de voler de ses propres ailes. Connu par ses textes poignants et engagés, Tilahy est qualifié comme un « zoky be » ou un grand pour la nouvelle génération. Il possède une notoriété incontestable à titre individuel. Comme pour ses complices de scène, Shao Boana et Mashmanjaka, pour Maboto Tilahy, la musique est une mission mais pas une compétition.

Vendredi 13, une formule qui gagne

Comme tous les vendredis qui tombent le treizième jour du mois, silo offrira un show au Piment Café ce soir à partir de 21 heures. Si certains considèrent ce jour comme un «jour de malheur», le chanteur dément cette idée, car depuis plusieurs années, ses concerts étaient toujours couronnés de succès.

Mijah dans la cour des grands

Mijah io negga ! Après lasan'ny vazaha, il a sorti son nouveau morceau « Hay ve » inspiré par la chanson du groupe Tsilavina. L'auteur de kotoza tsy masaka investira le Glacier ce soir à partir de 20 heures. Teinté d'humour, les morceaux de Mijah sont entre le vazo miteny et le rap. Effectivement, la fameuse danse de dihin'ny Mijah sera pratiquée ce jour. Le chanteur a promis que les inconditionnels seront satisfaits.