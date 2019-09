Madagascar: Population - Le dividende démographique pour un surplus de croissance économique

Le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato a lancé la Feuille de Route sur le Dividende Démographique avec les représentants des PTF

Département clé du développement économique, le ministère de l'Economie et des Finances multiplie les initiatives pour la relance économique, en partenariat avec les partenaires techniques et financiers.

C'est le cas, notamment avec le lancement officiel de la feuille de route du dividende démographique de Madagascar. L'objectif étant d'officialiser ce document qui aidera les autorités à mieux planifier les activités pour le développement

Multisectorialité

Le dividende démographique se définit en effet comme étant le surplus de croissance économique tiré d'une proportion relativement importante de personnes en âge de travailler ; phénomène provenant du changement de structure de la population. Dans sa feuille de route relative au dividende démographique, l'Union Africaine a identifié quatre principaux piliers qui sont l'emploi, l'éducation et le développement des compétences, la santé et le bien-être, les droits et la gouvernance des jeunes. La capture du Dividende Démographique est conditionnée par des investissements dans ces secteurs. Etant donné la multisectorialité de ce concept mais aussi en tant qu'activité de planification, il incombe au ministère de l'Economie et des Finances, d'adopter une approche visant à coordonner les programmes sectoriels s'y rapportant. L'objectif de cet atelier réalisé avec la collaboration du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) était d'officialiser ce document, à rallier toutes les parties concernées vers une coordination des activités en rapport avec le Dividende Démographique et à partager les activités immédiates après cette cérémonie de lancement.

Chose positive

Il s'agit de la finalisation du plan de suivi qui devrait être annexé à la présente feuille de route, la budgétisation des actions clés et la mobilisation des ressources nécessaires tout au long du processus. «Le dividende démographique doit être perçu comme quelque chose de positif et non négatif, et c'est important d'en parler, car lorsqu'on parle de Dividende Démographique, nous devons avoir en tête l'importance de la politique de la planification familiale. » a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato. Le Représentant de la FNUAP à Madagascar a pour sa part souligné les effets bénéfiques de la Planification Familiale dans différents domaines comme l'éducation, l'environnement et la structure de la population. Il a réitéré que l'Emergence du pays ne pourra être réalisée sans investir pour tirer profit du dividende démographique en accordant en premier lieu une importance majeure à la Planification Familiale. La FNUAP continuera à appuyer la mise en œuvre de cette feuille de route.