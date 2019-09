Madagascar: Economie rurale - La BOA Madagascar confirme son soutien au projet Fihariana

L'économie rurale est à l'honneur à la Foire Internationale de l'Agriculture qui se tient depuis hier au parc d'exposition Forello Tanjombato.

Partenaire officielle de la manifestation, la BOA Madagascar se montre très active non seulement avec les différentes offres qu'elle y propose, mais également avec les actions qu'elle mène en faveur de l'économie rurale. C'est pour cette raison d'ailleurs que, la BOA a profité de l'ouverture de la FIA 2019 pour confirmer son soutien au projet Fihariana initié par le Président de la République Andry Rajoelina. La BOA interviendra plus particulièrement dans le financement des projets agricoles. « On ne peut pas admettre que le manque de financement devienne un frein au développement de l'agriculture et de l'élevage » a déclaré, Alphonse Ralison, Président du Conseil d'Administration de la BOA Madagascar. Pour financer le projet Fihariana, la BOA dispose d'une panoplie de produits et services destinés à l'économie rurale qui demeure encore et toujours la principale clé de la relance économique.

Des offres qui sont évidemment proposées durant la Foire Internationale de l'Agriculture où BOA Madagascar présente également d'autres produits destinés à la rentrée scolaire, aux fonctionnaires ou aux prêts à l'étranger. Un certain nombre d'avantages sont offerts par la BOA durant la FIA.