Algérie: Julien Clerc célèbre ses 50 années de carrière à l'Opéra d'Alger

Alger — L'auteur- compositeur Julien Clerc, figure emblématique de la chanson française, a animé jeudi soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, un concert-événement à l'occasion de la célébration de ses 50 années de carrière et de succès devant un public de fans nombreux.

Organisé par l'Institut français d'Algérie, le spectacle inscrit dans le cadre de la tournée (mondiale) des cinquante ans de l'artiste, a drainé des centaines de fans de ce chanteur, auteur d'une vingtaine d'albums écoulés à des millions d'exemplaires à travers le monde.

Allure d'un jeune homme, le chanteur de 70 ans, accompagné de Benjamin Constant, au piano, claviers et accordéon et Evert Verhees à la guitare, a interprété ses plus grands succès comme "Fais moi une place", "Laissez entrer le soleil", "Ce n'est rien", "Les séparés", ou encore "C'est en septembre", entrecoupés d'autre chansons de son large répertoire.

En guise d'hommage à Charles Aznavour, autre icône de la chanson française, Julien Clerc a interprété "For me formidable", un tube de cet artiste disparu il y a un an.

Des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie dont l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, ont assisté à ce spectacle marquant le parcours "brillant" et continu de cet artiste qui se produit en concert pour la deuxième fois en Algérie, 44 ans après.

"Je me suis produit à la salle Atlas (Alger) en 1975. Je suis très ravi de retrouver un public encore plus accueillant, chaleureux et formidable qu'auparavant ", se souvient encore Julien Clerc.

Né en 1947 à Paris, Julien s'intéresse à la musique depuis sa tendre enfance.

Au début des années 60, alors lycéen, il compose et joue déjà ses premières compositions. A vingt ans, Julien monte pour la première fois sur la scène de l'Olympia avant d'éditer en 1969 son premier album, primé par l'Académie Charles Cros.

Le chanteur et pianiste s'est fait connaitre dans son pays et à l'étranger grâce à une discographie riche d'une vingtaine d'albums et des titres populaires comme "Partir", "Si j'étais elle" ou encore "Mélissa".