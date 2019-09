Algérie: Formation professionnelle - Le développement des relations évoqué entre Dada Moussa Belkhir et l'ambassadeur d'Iran

Alger — Le développement des relations dans le domaine de la formation et de l'enseignement techniques et professionnels ont été au centre de l'audience accordée jeudi par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Alger, Hossein Mashalchideh, indique vendredi un communiqué du ministère.

"Les entretiens, entre les deux parties, ont porté sur l'état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens permettant leur développement, dans le domaine de la formation et de l'enseignement techniques et professionnels", précise la même source, ajoutant que le ministre a présenté "les grands volets du programme de modernisation et de réforme du service public de la formation et de l'enseignement professionnels et la stratégie de son département ministériel, en matière d'adaptation de l'offre de formation aux besoins du développement économique et de la compétitivité de l'entreprise".

Les deux parties ont également convenu de poursuivre la mise en œuvre du programme de coopération en cours et de l'étoffer en privilégiant plusieurs axes à savoir "le développement de nouvelles filières de formation, notamment les métiers liés à l'agroalimentaire, let l'électronique, le montage de dispositifs de formation en direction des métiers émergents des TIC, la formation de formateurs et concepteurs de programmes et des manuels professionnels et le jumelage entre des établissements de formation professionnel des deux pays".