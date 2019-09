Guinée: Guinée - Didier Six, nouveau sélectionneur !

La Guinée tient son nouveau sélectionneur. C'est le Français Didier Six qui a été choisi ce vendredi au terme des interviews des techniciens de la short-list.

Alors qu'une liste de 17 noms a été publié il y a quelques jours, elle a été réduite à 5 pour les interviews. On retrouvait les Français Didier Six et Daniel Bréard, le Suisse Raoul Savoy, l'Ivoirien François Zahoui et le Guinéen Lappe Bangoura.

C'est finalement l'ancien sélectionneur du Togo qui a été retenu, d'après les informations du groupe CIS Médias, toujours bien informé. Il succède ainsi au Belge Paul Put.

Le techncien français va ainsi connaitre sa 3è expérience africaine après les Eperviers qu'il avait emmené en quarts de finale de la CAN 2013 et l'Ile Maurice. Ancien international tricolore, Six a également un passé de joueurs rempli avec des passages notamment à Aston Villa ou encore Galatasaray.