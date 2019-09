Ile Maurice: Albion - Des mères s'engagent pour Protez Later Nou Zanfan

Protez Later Nou Zanfan (PLNZ) organise une campagne de nettoyage au phare d'Albion le 21 septembre. Ces mères sont prêtes à tout pour sauver la nature. Et pourtant, ces femmes ont chacune une carrière professionnelle bien remplie. Cette plateforme a été créée par cinq mères de famille, pour réunir les parents et leurs enfants autour d'une cause commune, soit une île propre.

Leur histoire commune démarre en 2017. L'une d'elles, Saleema, lance un appel aux mamans sur Facebook afin de constituer un groupe écologique. Cinq mères lui répondent. Elles se joignent à elle et font cause commune en faveur de l'environnement. C'est ainsi que les jalons de PLNZ ont été jetés.

Les buts de cette organisation sont de provoquer un dégoût pour l'utilisation du plastique mais aussi de préserver l'environnement. Mais l'objectif principal de ces mères de famille est que les générations futures héritent d'une île Maurice propre.

Depuis deux ans, ces mères sensibilisent les Mauriciens sur la préservation de l'environnement, tout en mettant l'accent sur les méfaits de la pollution. «Nous essayons de rééduquer la population à travers notre page Facebook. C'est surtout grâce au partage d'information que nous arrivons à sensibiliser des Mauriciens», confie Patricia.

Cette mère d'un ado de 14 ans explique comment nos ressources s'épuisent, avec la tendance mondiale de surconsommation et la pollution. De ce fait, elle ajoute, qu'en 2019, il faut sensibiliser les gens globalement à travers les réseaux sociaux mais aussi par des actions. Au cas contraire, argumente Patricia, c'est l'humanité qui va souffrir dans un avenir court.

Pollution et surconsommation

La maman explique que PLNZ regroupe parents et enfants. Elle souligne qu'en tant que maman, elle sent ce besoin impératif de protéger la Terre-Mère. Patricia ajoute que les parents d'aujourd'hui doivent se sentir concernés par le futur. «Il faut savoir que la pollution et la surconsommation constituent des problèmes mondiaux. D'ici dix ans, les générations futures ne pourront plus profiter d'un air pur ou d'un monde meilleur avec l'épuisement de nos ressources. Il faut envisager déjà comment sauvegarder la nature. Les autres membres de PLNZ sont des mamans aussi inquiètes que moi. Nous pensons beaucoup aux générations futures. Et nous croyons que les parents ont la lourde responsabilité d'éduquer les enfants sur la préservation de notre environnement», dit-elle.

Les cinq mères de PLNZ organisent une campagne clean-up dans le cadre d'une campagne plus vaste, la world cleanup, prévue pour le samedi 21 septembre au phare d'Albion jusqu'à la montagne Jacquot et ce, entre 14 à 18 heures.

Patricia souligne que des volontaires sont invités à venir faire du plogging ce jour-là. Le plogging c'est simplement une combinaison de jogging et de ramassage d'ordures. Cette activité a démarré en Suède en 2016 et s'est étendue à d'autres pays en 2018, à la suite de l'inquiétude grandissante suscitée par la pollution au plastique. Le samedi 21, les participants à la campagne seront encouragés à faire du plogging, du phare à la montagne. Le parcours est d'environ cinq kilomètres. Patricia fait aussi valoir que lors de ce clean-up, il y aura un wish corner, soit un espace où les participants pourront écrire des voeux pour «Mama later» sur des planchettes.

Notre interlocutrice ajoute aussi que l'entreprise Bio-oil, qui récupère des huiles usées, sera présente pour cette journée. Enfin, une séance de yoga est prévue à 17 heures.

Compétitions

PLNZ en profite pour organiser deux compétitions sous forme de motivation et sollicite la participation des gens. La première est un Tag Trash Challenge où des gens doivent nettoyer un endroit et ensuite poster sur la page Facebook de PLNZ une photo d'avant nettoyage et une autre d'après nettoyage. Cette compétition est ouverte à tout le monde. Le gagnant recevra en cadeau une paire de lunettes de la marque Helios.

Toutefois, la seconde compétition est réservée aux participants de la campagne clean-up. Ils devront se prendre en photo avant et après le nettoyage. Le gagnant aura des tickets lui permettant de visiter gratuitement l'Ebony Forest.