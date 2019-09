Tunisie: Présidentielle2019 - Abbou à Manouba "Proposer à un candidat de se retirer est insensé"

Manouba — Le candidat du courant démocrate à l'élection présidentielle anticipée de 2019, Mohamed Abbou a indiqué, vendredi, lors de sa visite au marché hebdomadaire de Manouba, que le fait de demander à un candidat de se retirer de la course est une proposition insensée.

Il a affirmé que ne pas avoir eu des discussions pareilles avec aucun parti sur cette question.

Abbou a souligné que ces élections doivent aboutir à un à nouveau système qui coupe définitivement avec l'ancien régime et avec toutes les personnes corrompus et celles complices avec la corruption dont plusieurs ont émergé depuis la révolution et qui ne pensent qu'à leurs intérêts et aux moyens d'accéder au pouvoir.

Le candidat a exhorté les électeurs à être vigilant pour faire le bon choix le jour du scrutin et à ne pas croire aux fausses promesses à l'instar de ce qui s'est passé lors des élections législatives de 2014 où "l'argent sale" a été utilisé pour influencer les électeurs.

Evoquant son programme électoral, il s'est engagé à la consécration d'une nouvelle politique étrangère qui reflète une meilleure image la Tunisie à l'intérieur comme à l'extérieur et contribue à rétablir la confiance du citoyen et de l'investisseur en vue de promouvoir l'économie et impulser le développement.