Algérie: Mouvement El Bina - Bengrina appelle à la préservation de l'unité du front interne

Batna — Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé vendredi depuis la ville d'Ain Touta (wilaya de Batna), à (la préservation de l'unité du front intérieur" de l'Algérie'.

"Il est de notre devoir en tant qu'Algériennes et Algériens d'œuvrer à préserver l'unité du front interne entre l'armée et le peuple", a précisé le responsable politique lors d'une rencontre avec les adhérents et les sympathisants de sa formation politique au centre culturel d'Ain Touta.

Il a ajouté dans ce sens: "On doit également préserver le Hirak, son pacifisme et ses slogans nationaux". Bengrina a également mis en avant l'importance de "préserver et défendre la souveraineté nationale, la stabilité du pays et son indépendance", car a-t-il dit "le danger guette l'Algérie".

Et d'ajouter : "Toute décision prise par le mouvement El Bina va dans le sens des principes de la préservation de l'indépendance du pays, sa souveraineté et sa composante sociale ainsi que la défense et soutien de l'institution militaire dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles et le projet de la nation algérienne, inspiré de la proclamation du 1er novembre 1954".

Le responsable politique a aussi souligné que "le pays vit une "véritable phase de libération pour recouvrer les droits des Algériens, leur dignité et leur bien", affirmant que sa formation politique est "optimiste" puisque, a-t-il appuyé "la commission du dialogue a réussi à préserver la solution constitutionnelle en remettant sur les rails les élections présidentielles".

Il a ajouté qu'"une volonté politique sincère était importante pour des élections honnêtes et transparentes".

Mettant en avant le rôle de l'Armée nationale populaire dans l'accompagnement du Hirak, M. Bengrina a relevé que sa formation politique s'est opposée à toute déviation du processus constitutionnel.

Il a enfin indiqué que son parti était "prêt à s'engager dans les prochaines élections présidentielles et à contribuer à l'instauration d'une nouvelle République en Algérie".