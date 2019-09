Seychelles: La capitale des Seychelles renoue ses relations avec la ville de Shanghai en Chine

Un mémorandum de coopération sur les échanges amicaux entre les deux villes a été signé vendredi par le maire de Victoria, David Andre, et la présidente du comité permanent du Congrès populaire municipal de Shanghai, Yicui Yin.

«Dans l'accord que nous avons renouvelé, nous souhaitons promouvoir différents domaines, notamment les affaires, le commerce, le tourisme et la culture. En fin de compte, le plus important est de savoir comment partager les expériences humaines de nos peuples et de nos cultures différents », a déclaré M. André.

Au cours des dernières années, les Seychelles ont profité de ces échanges en ayant des jeunes Seychellois participant dans des camps de jeunes à Shanghai, tandis que d'autres habitants ont eu la chance de participer à d'autres activités organisées dans la ville chinoise.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont constaté une augmentation des chiffres du tourisme au fil des ans, ce qui a été attribué à la coopération croissante entre la nation insulaire et la Chine.

Le mémorandum de coopération sur les échanges amicaux 'entre les deux villes a été signé vendredi. (Joena Meme) Photo License: CC-BY

Au cours de leur visite aux Seychelles, la délégation chinoise a rencontré d'autres hauts responsables - le ministre de l'Éducation, le secrétaire principal pour la pêches, le président de l'Assemblée nationale et le directeur général de la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) - afin de discuter de plusieurs domaines de coopération. .

«Nous avons parlé de la coopération entre la SBC et Shanghai Media Group (SMG). J'ai entendu dire que vous avez déjà démarré un partenariat et que, à l'avenir, il pourrait y avoir davantage de domaines dans lesquels travailler ensemble, par exemple dans le cadre de la production conjointe de programmes, et nous pourrions également échanger des programmes », a déclaré Mme. Yin.

Shanghai Media Group est l'un des plus grands conglomérats médiatiques et culturels de Chine, avec le portefeuille le plus complet de médias et d'activités connexes.

Elle a expliqué que "Shanghai pourrait envoyer plus de programmes à être diffusés aux Seychelles et que les Seychelles pourraient nous donner certains de vos bons programmes télévisés".

Mme. Yin a déclaré que Shanghai pouvait également aider les Seychelles à gérer les embouteillages à Victoria, dans la mesure où «Shanghai a développé pour elle-même un bon ensemble de technologies, des approches et de bonnes pratiques en matière de gestion du trafic».

«Nous comptons énormément sur les technologies de pointe et les ICT pour vraiment déterminer et localiser les zones de congestion dans la ville», a déclaré Mme. Yin.

Elle a expliqué que dans leur salle de commande et de contrôle de la circulation, on peut avoir une image complète de la circulation dans la ville et des emplacements où se trouvent les embouteillages possibles. De là, la police de la circulation est envoyée dans des zones spécifiques pour gérer la situation de congestion.