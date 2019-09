Cote d'Ivoire: Salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides - La 1ère édition prévue du 26 au 28 mars, à Abidjan

La Côte d'Ivoire va disposer bientôt d'un salon dédié à la boisson et aux aliments liquides, dénommé Sibal, à l'initiative initiative de Sun Concepts. L'information a été donné, le 12 septembre 2019, à Abidjan-Marcory, à Azalaï hôtel, par le commissaire général du Sibal, Djadou Pascald.

« Nous organiserons le Salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides (Sibal) du 26 au 28 mars 2019, au Palais de la Culture à Abidjan », a annoncé M. Djadou. Qui a précisé qu'il s'agit d'une plateforme d'éducation, d'échanges culturels et économiques entre les professionnels du secteur de la boisson et des aliments liquides. Régulateurs et consommateurs s'y retrouveront.

A l'en croire, l'éthique sera de mise au cours de ce salon placée sous le thème : « Boisson et aliments liquides : quel impact sociétal ». Aussi a-t-il souligné que le Sibal va s'articuler autour d'activités d'ordre promotionnel, scientifique, commercial et médiatique.

C'est le commissaire aux finances, Juste Yao Yao qui a déroulé le contenu du salon et expliqué tout l'intérêt de cette initiative. Le Sibal, dira-t-il, vise à informer les consommateurs sur les impacts liés aux boissons et aux aliments liquides ; Créer une plateforme d'échanges entre les professionnels du secteur et les autorités de régulation ; Récompenser les meilleures entreprises qui tiennent compte de la responsabilité sociétale et environnementale (Rse) dans le secteur ; Créer un label Sibal de qualité et de référence dans le secteur. Egalement le commissariat a annoncé la création d'un prix Sibal de la presse responsable.

Il faut noter que l'offre du Sibal va couvrir, entre autres les procédés de fabrication des boissons, des produits laitiers, des huiles végétales et autres aliments liquides. A cela, il faut ajouter les emballages, les matières premières utilisées, la santé de la population et le marketing.

Ce salon qui attend 500.000 visiteurs cible entre autres les fabricants, les brasseries, les distributeurs agrées du secteur, les laboratoires et centres de recherches.