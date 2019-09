Soudan: Hamdouk à Juba - Nous aspirons à des relations enracinées avec le Soudan du Sud

Juba — Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a déclaré que le Soudan aspirait à une relation stratégique profonde avec le Soudan du Sud, pays voisin. "Nous aspirons à une relation stratégique sans limites bien développée entre nos deux peuples" .

Le Premier ministre a laissé entendre que cette visite traitera de questions du commerce , pétrole et le mouvement des personnes et marchandises. Hamdouk a exprimé sa joie lors de sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction, déclarant: "Je suis heureux d'être dans ma deuxième patrie, le Soudan du Sud, et j'ai promis que ma première visite après le serment serait pour Juba."

De son côté, le vice-président sud-soudanais M.James Wani Aigga a déclaré aux journalistes à l'aéroport de Juba: Hamdok "est la meilleure personne pour diriger la population soudanaise à ce stade, il a suffisamment d'expérience pour gérer la situation pendant la nouvelle phase". Wani a ajouté qu'en tant qu'économiste, il pouvait apporter de véritables solutions à tous les problèmes économiques de nos deux pays.

En outre, M. Hamdouk a rencontré Salva Kiir Mayardit, président de l'État du Sud-Soudan, et a abordé avec lui des questions relatives aux préoccupations communes des deux pays et à la manière de mettre en œuvre les accords de coopération conjoints entre Khartoum et Juba.