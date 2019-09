Soudan: Ministre de l'information - Structure complète des médias publics

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information M. Faisal Mohammed Saleh a déclaré que les prochains jours seront le témoin d'une restructuration complète des institutions de medias publics / gouvernementaux au niveau des politiques et des instances dirigeantes, afin d'atteindre les objectifs de la révolution.

Il a déclaré à SUNA que les changements survenus dans le pays après la glorieuse révolution de décembre avaient besoin d'un média qui réponde aux exigences de la paix durable, de la démocratisation et de la lutte contre la corruption.

Le ministre a souligné que le ministère organiserait un certain nombre d'ateliers pour développer les médias et attirer l'attention sur la formation et la réhabilitation des travailleurs et faire évoluer l'environnement de travail.

M.Faisal a souligné l'importance des libertés et de l'ouverture aux médias mondiaux et régionaux pour défendre les problèmes et les exigences de la révolution, contribuer à soutenir la diversité et les modes de sa gestion et soutenir les efforts en cours pour parvenir à la paix dans tout le pays.