Angola: Le pays reconnaît la contribution de L'Eglise catholique, dit le ministre des R.E

Saint — Siège - Le ministre angolais des Relations extérieures a mis en relief, vendredi, la contribution de l'Eglise catholique en Angola, non seulement à la recherche de la paix pendant la guerre fratricide qui a déchiré ce pays par le passé, mais aussi aux domaines de l'éducation, de la santé et de la culture.

Dans un discours à l'occasion de la signature d'un Accord-cadre avec le Saint-Siège, visant à reconnaitre la personnalité juridique de l'Eglise catholique en Angola et la tutelle de ses biens, notamment de ses bâtiments, Manuel Augusto a qualifié cet accord d'un instrument important, qui contribuerait au renforcement et à la consolidation des relations entre l'Angola et le Vatican.

Ces relations portent sur la reconnaissance de la souveraineté et de l'indépendance des Etats, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, les dynamiques résultant du phénomène de la globalisation et de la nécessité de relever les défis qui en découlent, obligent les Etats, par le biais des gouvernements, à trouver des réponses et à prendre des mesures qui répondent aux besoins et aux aspirations des citoyens.

Laïque, la république d'Angola a une population majoritairement chrétienne, dont 60 pour cent sont catholiques, a-t-il dit. Ceci est donc l'une des raisons qui ont fait que les négociations sur cet accord fussent longues et intenses en substance, a-t-il expliqué.