Madagascar: BNI Madagascar - Lancement de KRED à Diégo Suarez

« Assurer une présence permanente auprès des entrepreneurs semi-formels et informels et contribuer au développement de leurs activités, grâce à un mécanisme d'appui financier, accessible et simple, pour répondre efficacement à leurs besoins de financement. Cela, avec des taux d'intérêts parmi les moins chers du marché et des délais relativement courts».

C'est ce qu'a notamment expliqué Adrian Chindris, Directeur Général Adjoint Stratégie de BNI Madagascar lors du lancement de KRED, la deuxième marque dédiée aux petites entreprises, à Diégo Suarez.

KRED, rappelons-le est un système de bancarisation utilisé par la BNI Madagascar dans l'objectif de réaliser la totalité de ses opérations : de la collecte de la demande de crédit à la prise de décision finale via les tablettes de ses agents nomades pour assurer une proximité maximale avec ses clients.

Forte d'un partenariat avec MVola de Telma, KRED permet à sa clientèle d'entrer en contact via le menu KRED TELMA (#111*7*2*2#), de recevoir son crédit et de le rembourser depuis son téléphone portable 7j/7j et 24/24. Grâce à KRED, BNI MADAGASCAR franchit donc un nouveau cap en matière d'universalité des services financiers pour tous les segments du marché malgache. « KRED accompagne les activités économiques malgaches. Celles-ci bénéficieront à la fois d'une forte réactivité et des meilleures conditions financières, à l'instar de ce qui se fait avec les grandes banques» confirme Adrian Chindris.