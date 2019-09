Cote d'Ivoire: Financement du développement - La RCI et la Banque mondiale revisitent les projets

Le chef du gouvernement s'est entretenu, hier, avec la directrice des Opérations du groupe de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier à son cabinet au Plateau, la nouvelle directrice des Opérations du groupe de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Coralie Gevers.

Au sortir de la rencontre qui a duré environ une (1) heure, la patronne de la Banque mondiale à Abidjan a confié à la presse avoir fait le tour d'horizon du portefeuille de projets que son institution finance dans le pays avec le Chef du gouvernement.

« Vous savez, le portefeuille d'activités financé par le groupe de la Banque mondiale et qui est mis en œuvre avec le gouvernement en Côte d'Ivoire est prêt de trois milliards de dollars (plus de 1 650 milliards de FCfa, Ndrl). Nous étions très focalisés aujourd'hui avec le Premier ministre sur la mise en œuvre et voulions nous assurer que ces activités produisent des résultats », explique Coralie Gevers au sortir de cette séance de travail.

A l'occasion, elle a discuté avec le chef du gouvernement sur la démarche à suivre afin de travailler étroitement et soutenir les ministères dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés. Lesquels concernent le secteur des infrastructures, le domaine social (filets sociaux, de programmes santé-éducation) et les programmes jeunesse emplois

Pour ces projets, soutient Coralie Gevers, il est nécessaire de veiller à ce que leurs réalisations soient « concrètes sur le terrain ».

En moins de trois mois, c'est la 2e fois que la directrice des Opérations du groupe de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire s'entretient avec la Premier ministre. Leur dernière rencontre date du 7 juillet dernier. Les deux parties avaient convenu de se revoir pour des séances de travail. D'où la rencontre d'hier.

La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale entretiennent depuis plusieurs décennies, d'excellentes relations. Selon l'Agence ivoirienne de presse, de 2015 à 2019, le portefeuille projets est passé de 18 à 28 et les allocations financières de 657 millions de dollars (plus de 361 milliards de FCfa) à 2,6 milliards de dollars (plus de 1 430 milliards de FCfa), soit une augmentation de 400%.