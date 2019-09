Cote d'Ivoire: Coupe de la confédération - San Pedro à Conakry pour rééditer l'exploit des Espoirs

Les matchs aller du second tour des préliminaires de la compétition se disputent ce week-end.

Cinq jours seulement après l'exploit des Eléphants Espoirs face à leurs homologues de la Guinée, en éliminatoires de la Can 2019 des moins de 23 ans, une autre équipe ivoirienne va défier les Guinéens à Conakry.

Exempté du 1er tour de la compétition, le Fc San Pedro espère prendre une belle option sur la qualification face au Fc Santoba de Conakry, avant le match retour à Abidjan. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire étant arrêtée après trois journées, c'est avec des rencontres amicales que Jani Tarek et ses joueurs ont préparé ce face-à-face contre les Guinéens.

Surprendre l'adversaire sur ses installations et achever le boulot au match retour est l'objectif de l'entraîneur des Pétruciens et ses joueurs. « Nous n'allons pas pour jouer la défensive. Bien au contraire, nous allons essayer de contrôler le milieu de terrain et être percutants en attaque. L'année dernière, nous avons commis beaucoup d'erreurs et je crois que nous avons appris de nos lacunes pour mieux représenter la Côte d'Ivoire, pour cette édition 2019 », a confié Jani Tarek, à un confrère.

L'équipe du président Mohamed Hachicha a les hommes pour atteindre cet objectif. Club le plus actif sur le marché des transferts cette saison, avec l'Asec mimosas, le Fc San Pedro possède des joueurs talentueux. Kramo Aubin, Gilles N'Guessan Privat (ex-Africa), Sylla Banfa (ex-Sporting), Tamon N'Doffou (ex-Asec), Zan Bi Roland (Wac) et autres sont venus bonifier un groupe qui a conservé quelques éléments de qualité tels que le portier international Ira Tapé Eliezer et Aholou Ben Boris.

Après un début de saison de Ligue1 difficile, l'équipe est en train de retrouver son rythme et devrait passer à la vitesse supérieure à Conakry, où l'attend de pied ferme la formation guinéenne. Inconnu des Ivoiriens, Santoba Fc n'a accédé à l'élite du football guinéen que la saison dernière. Une première expérience aboutie qui lui a permis de terminer dans le trio de tête du championnat. Les Jaune et bleu de Conakry sont réputés pour leurs qualités offensives. Dans la double confrontation contre les Nigérians de Tornadoes, au tour précédent, ils ont inscrit 5 buts.

Le point faible de l'équipe reste cependant la défense qui a encaissé 4 buts dont 3 à Conakry. Ce qui veut dire que le Fc San Pedro a un bon coup à jouer à Conakry. Il faut de l'efficacité à Kramo Aubin et ses coéquipiers pour déjouer les plans des Guinéens qui sont encore sous le choc de l'élimination de leur équipe nationale espoir par la Côte d'Ivoire. La rencontre se dispute dimanche à 16h, au stade du 28 septembre de Conakry.