Cote d'Ivoire: Serey Dié dit adieu aux Eléphants

Le milieu défensif de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui vient de signer dans un club de D2 en Suisse, a annoncé hier la fin de sa carrière internationale.

Les jambes écartées, la balle sur le pied droit, maillot tout orange des Eléphants de Côte d'Ivoire estampillé d'un numéro 20 bien en vue, la coiffure surmontée d'une raie blanche avec un regard traduisant la hargne de vaincre, Serey Dié a choisi une photo de son premier match avec le onze national pour annoncer hier, sur son compte Facebook, la fin de sa carrière internationale. « Cette image marque le début de mon histoire avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, et c'est avec elle que je mets fin à mon histoire avec l'équipe nationale ».

L'enfant du Guemon (Ouest de la Côte d'Ivoire) ne portera donc plus le maillot national. Il se souvient de ceux qui l'ont accueilli à bras ouverts. « Je remercie mes devanciers qui m'ont bien accueilli tout en me montrant le chemin à tenir ».

Serey Dié part en pensant à tous les soutiens obtenus avec les Eléphants. « À tous les amoureux du football et particulièrement à ceux de ma chère patrie, je vous remercie pour vos soutiens durant cette histoire. Merci d'avoir cru en moi. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment à la FIF et particulièrement au Président Sidy ».

Il n'oublie pas ses « jeunes frères avec qui j'ai continué la mission depuis quelques années. Merci pour le respect que vous m'avez toujours donné. Le temps est venu pour moi de vous laisser la place, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Je crois en vous et je sais que la Côte d'Ivoire va vibrer à chacun de vos matchs. »

Ce post, publié hier en soirée, succède à un autre écrit jeudi dans lequel il annonçait avoir obtenu un nouveau club. « Heureux de vous annoncer que j'ai opté pour le Fc Aarau1902 pour un défi de monter en première division, ce défi me donne envie de me donner à fond et je suis impatient. Dans la vie, chacun a ses priorités et moi j'ai préféré rester en Suisse pour la famille. »

Né en 1984, l'enfant de Facobly a commencé sa carrière en Tunisie. Il a traversé des périodes difficiles qu'il a pu vaincre par la force de l'effort, exerçant par moments de petits métiers tels que celui de jardinier. La chance lui a souri avec un transfert au club suisse du Fc Sion en 2008. Il remportera deux coupes de Suisse avec ce club.

Serey Dié a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, après une séance de tirs au but contre le Ghana. C'est par une autre séance de tirs au but, cette fois malheureuse, qu'il a signé son dernier match avec les Eléphants. A la dernière Can, en Egypte en juin dernier, Serey Dié a raté son tir au but qui a permis à l'Algérie de se qualifier pour les demi-finales au détriment de la sélection ivoirienne.