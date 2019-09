Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - Le Geppao dans la place

Le Groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest (Geppao) présidé par l'Ivoirien Venance Konan, directeur général du quotidien Fraternité Matin, est très actif et présent à ce sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement et du G5 Sahel sur la lutte contre le terrorisme.

La participation du Geppao est marquée non seulement par la présence de son président Venance Konan, mais aussi et surtout par la distribution gratuite des actes du Forum international qu'il a organisé en juin dernier à Ouagadougou, dans le cadre du Traité de l'amitié et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso (Tac).

Pour le président du Geppao, il s'agit de faire connaître davantage son groupement aux Chefs d'Etat et de réaffirmer sa disponibilité et sa détermination à les accompagner dans ce combat contre le terrorisme. Il n'y a qu'à voir le thème du forum international : « Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest ». Parce que conscient que le combat contre le terrorisme est d'abord médiatique, les éditeurs de presse publique ont voulu et veulent prendre leur place dans ce processus d'éradication de ce fléau dans la sous-région ouest africaine.

Edité par le groupe Fraternité Matin, les actes du Forum de Ouagadougou sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone Uemoa est un document de 167 pages, contenant les présentations du Geppao, ses objectifs, ainsi que ceux du forum, des discours (du président du Geppao, président de la commission de l'Uemoa, du Chef de l'Etat Burkinabé), de la conférence inaugurale, les quatre panels et le discours de clôture du ministre burkinabé de la Communication et des relations avec le parlement. En Annexe, se trouvent les recommandations.

Distribué aux autorités et invités de ce sommet extraordinaire, le document des actes du forum du Geppao devra contribuer à la compréhension du terrorisme et des pistes de solutions proposées pour l'endiguer.

C'est donc un bon coup que vient poser le Geppao qui est désormais un acteur clé au service des dirigeants africains dans la lutte contre le terrorisme mais aussi pour le développement du continent.