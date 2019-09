Togo: 28 Conseillers dont des Maires et Adjoints, une "victoire d'étape" saluée par responsables et militants

Les élections locales des 30 Juin et 15 Août 2019, jouent leurs dernières cartes depuis quelques jours avec les élections des Maires et adjoints.

Membre de la Coalition C14 à ces élections, les FDR (Forces Démocratiques pour la République) de Me Paul Dodji Apévon est au bilan. Ce Samedi 14 Septembre 2019, les responsables de ce parti politique de l'opposition, les candidats à ces élections issus de leurs ragns et les Conseillers élus, surtout ceux du Grand Lomé et de la région maritime, se sont réunis ce jour à Lomé.

Entre autres moments forts de cette assise qui a aussi mobilisé des membres des équipes de campagne de certains candidats, il y a l'ébauche du bilan de ces élections locales et la présentation des résultats des listes C14 pour en établir celui des militants candidats à ces élections. Il en découle que les FDR ont obtenu au total 28 Conseillers élus parmi lesquels on dispose de 3 Maires et plusieurs adjoints. Ce qui n'est pas peu dans la vie d'un parti qui n'a que moins de trois ans de vie.

Pour le premier militant des FDR, Me Apévon, ceci est une " victoire d'étape" parce que "ce n'était pas évident", vu le contexte de cafouillage et le sable mouvant dans lequel les forces démocratiques et surtout celles rassemblées au sein de la C14, ont accepté s'y engager après le bycott des législatives.

Il en appelle à ses militants à se réjouir d'une telle victoire d'étape et de le prendre pour un socle sur lequel il faudra fonder les espoirs pour demain. "Travaillons donc pour que le résultat obtenu aujourd'hui soit multiplié par 10 lorsqu'on dira qu'il y a encore élection au Togo".