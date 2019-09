Sénégal: Création, le 20 septembre prochain, d'une coalition des acteurs de la santé à Dakar (gouverneur)

Dakar — Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a annoncé vendredi la création, le 20 septembre prochain, d'une "coalition" réunissant les organisations et les professionnels de la santé désireux de soutenir l'Etat dans ce secteur social.

"Nous allons mettre en place une coalition de tous les acteurs et partenaires financiers qui souhaitent accompagner l'Etat dans la mise en œuvre de sa politique de santé", a déclaré M. Sall à la fin d'une visite des centres de santé de la région de Dakar.

"Cette coalition sera mise en place le 20 septembre prochain (... ) dans le but de réunir tous les acteurs intervenant dans le domaine de la santé", a-t-il précisé.

La future instance permettra aux acteurs et aux organisations membres de contribuer de manière plus efficace à la gestion des centres de santé, dans le but d'améliorer notamment la santé de la mère et de l'enfant, selon Al Hassan Sall.

"La mission a été hautement enrichissante, instructive et constructive, car elle a permis de retenir un certain nombre de recommandations à [faire au] ministre de la Santé", a-t-il dit au terme de la visite dans les établissements de santé.

Il sera demandé au ministère de tutelle, a promis M. Sall, de "doter les centres de santé d'un personnel qualifié et en nombre suffisant, pour leur permettre de faire fonctionner ces blocs opératoires et de prendre en charge, de manière efficace, la santé de la mère et du nouveau-né".

"Il s'agit aussi d'appuyer ces structures de santé par un équipement de dernière génération pour palier les dysfonctionnements", a-t-il ajouté.

Dix centres de santé de la région de Dakar disposent d'un bloc opératoire qui ne fonctionne plus, a annoncé la gynécologue-obstétricienne Marie Edouard Faye Diémé, de l'hôpital Le Dantec, au terme de la visite du gouverneur dans les établissements de santé.

"Nous avons identifié 10 centres de santé qui disposent de blocs opératoires, qui ne sont pas fonctionnels, dans la région de Dakar", a dit Mme Diémé.

Selon elle, les blocs ne fonctionnant plus se trouvent dans les centres de santé des Maristes, de Liberté VI, de Ngor, de Ouakam, de Pikine, de Keur Massar, de Mbao, de Yeumbeul, de Diamnadio et de Rufisuque.