Ile Maurice: Chantier - Ce qui change pour les usagers de la gare Victoria

Le chantier pour la construction et la modernisation du Victoria Urban Terminal débute aujourd'hui. Qui dit travaux, dit également changement dans le périmètre de la gare. L'accès y sera interdit au public de même qu'à la place taxis. Les travaux de construction seront effectués en plusieurs phases.

Actuellement, la passerelle reliant l'Urban Terminal à la station de métro au Caudan est en construction. Des travaux d'empilement effectués pour ériger trois piliers sont en cours. Une voie en direction du Nord sera fermée à la circulation, pendant dix semaines, soit jusqu'au 30 octobre, pour des travaux préliminaires.

Selon le calendrier des travaux, la passerelle sera opérationnelle en mai 2020. La nouvelle gare sera prête en septembre 2021 et une partie du Victoria Square restera en chantier jusqu'en février 2022 jusqu'à l'achèvement du projet. Qu'est-ce qui change pour le public ? Tour d'horizon de ces transformations.

Les opérateurs de transport seront relocalisés ainsi :

Autobus

Des abribus temporaires longeant la troisième voie de l'autoroute M1 ont été construits. Les stands 1 à 5 sont pour les bus individuels qui desservent les régions de Pellegrin, CampThorel/L'Espérance, Eau-Bouillie/La Laura, Camp-de-Masque, Vuillemin.

Les stands 6 et 7 sont pour les opérateurs d'United Bus Service (UBS) qui desservent les destinations suivantes : Curepipe via Rose-Hill, Forest-Side, Bigara, Curepipe.

Les stands 8 à 10 pour la Corporation Nationale de Transport (CNT) en direction de Vacoas, Phoenix-Vacoas, Bord Cascade, Bassin, La Marie et Beaux-Songes via Rose-Hill.

Les stands 12 et 13 pour la CNT en direction de Curepipe via Rose-Hill-Phoenix-St Paul-Floréal, Ollier via Rose-Hill, Curepipe via Rose-Hill-QuatreBornes-St-Paul/Floréal.

Le stand 14 pour les autobus desservant Vacoas (Blue line) et les navettes de l'Immigration.

Le stand 11 sera utilisé comme arrêt d'autobus pour tous les bus sortant de l'Immigration et qui traversent par Caudan et La Butte.

Les stands 1 à 4 pour les opérateurs de Rose-Hill Transport desservant Beau-Bassin, St-Patrick, Vandermeersch, RochesBrunes/Trèfles et Ébène/Cyber Tower.

Mini-gare d'autobus à la rue Deschartes

Trois couloirs ont été construits.

Le couloir A est pour les bus individuels et UBS qui desservent Mahébourg et La Sourdine.

Le couloir B uniquement pour les UBS qui desservent Dubreuil et Hermitage.

Le couloir C dédié à la CNT pour les autobus de Rivière-des-Galets, Bord Cascade via Réduit et le service express de Vacoas.

Taxis

Un service de taxi sera effectué aux endroits suivants :

Rue Sir-Celicourt-Antelme, à l'arrière de Mauritius Telecom, entre La Chaussée et rue Chevreau.

Rue Sir-Celicourt-Antelme, entre les rues John-Kennedy et La Chaussée (en face de Winners).

Rue Révérend-Lebrun, entre La Chaussée et rue Chevreau à côté du Ruisseau du Pouce (bâtiment SICOM).

Rue Edith-Cavell, entre les rues Mère-Barthélémy et Brown-Sequard, le long du casino Senator.