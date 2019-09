Togo: Risque d'inondations entre Septembre et Novembre 2019 dans le sud Togo

Visiblement, la météo ne sera pas clémente avec les Togolais entre Septembre et Novembre 2019. Selon une information signée du Directeur général de la DGMN (Direction générale de la météorologie nationale), Latifou Issaou, « la grande saison pluvieuse s'est bien déroulée avec un bilan positif.

La petite saison des pluies a démarré depuis le 1er septembre et va se poursuive jusqu'à mi-novembre. Il y a eu un début tardif et une fin tardive, mais la saison sera normale. Au cours de cette petite saison des pluies au sud du pays, on va avoir beaucoup de pluies, ce qui va continuer jusqu'à fin octobre. Les quantités de pluie seront beaucoup plus élevées vers la fin de la saison ».

L'homme faisait ces révélations sur les risques d'inondation lors d'un atelier qui regroupait hier vendredi des agriculteurs, des gestionnaires de ressources en eau et des représentants des institutions nationales en charge du temps et du climat au Togo.

Avec cette révélation, les Togolais sont donc appelés à prendre leurs dispositions et à rester vigilants, pour amoindrir les dégâts que la petite saison pluvieuse de cette année pourrait occasionner.

C'est une alerte de la DGMN qui vient en appui à un communiqué récemment rendu public par le ministère en charge de la Sécurité et de la Protection civile qui exhortait les populations togolaises et précisément celles qui sont en zones à risques d'inondation dont celles en lisière du Fleuve Mono ou tout autre usager à plus de responsabilité, de prudence et de vigilance.