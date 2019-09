Madagascar: Société Générale Madagasikara - Des offres dédiées au secteur agricole à la FIA

Pour la troisième édition de la Foire Internationale de l'Agriculture 2019, SG Madagasikara s'investit pour accompagner les professionnels et les particuliers, dans leurs projets.

« Nous nous sommes préparés bien en amont pour offrir des produits qui s'adaptent aux besoins du secteur agricole et agro-business » a notamment déclaré le responsable du stand de Société Générale Madagasikara, à la Foire Internationale de l'Agriculture. En effet, SG Madagasikara ne se contente uniquement pas de proposer des prêts mais elle accompagne les intervenants du secteur agricole. C'est justement avec CARE Madagascar et la SGMada que le projet OMBONA a vu le jour. Ceci consiste à capter et relier l'épargne collectée par les Associations villageoises (VOAMAMI) de manière traditionnelle vers un compte bancaire formel afin de sécuriser les fonds de la micro épargne commune des membres. Pour ce lancement, cinq VOAMAMI ont été embarquées et utilisent déjà OMBONA et 20 autres suivront pour 2019.

Equipe dédiée

Fidel participant de la FIA depuis sa première édition, Société Générale Madagasikara conforte sa présence pour cette édition, avec une équipe dédiée et professionnelle à l'écoute des visiteurs, notamment les porteurs de projets. « Cette démarche positive s'est faite petit à petit dans le but d'avoir des actions durables et porteuses de développement économique à Madagascar. Elle se traduit par l'implantation d'agences dans les zones à forte croissance du secteur tertiaire à Madagascar : Ambatondrazaka, Mahanoro,... L'expérience client a su au fil des années maçonner nos produits pour l'adapter aux besoins de nos clients ».

Toujours dans le cadre de sa participation à la FIA la Société Générale Madagasikara, offre un espace de rencontre pour des informations, des souscriptions ou un simple retrait sur son DAB ainsi que différentes offres aussi bien pour les professionnels que les particuliers. « Société Générale Madagasikara évolue, se transforme et construit la banque de demain : innovante, plus porche des besoins. Cette grande capacité, nous la développons avec nos clients, les premiers bénéficiaires de ces opportunités, des outils simples et nomades. Suivre nos clients dans leur évolution, nous permet de nous approcher de leurs besoins et de pouvoir répondre à leurs attentes ». Des structures ont été mises en place en interne afin de mettre en évidence ses solutions et de les développer pour nos clients. L'INNOV'PLACE est l'une de ces démarches qui renforce cette volonté de donner aux clients tout le bénéfice de la transformation.