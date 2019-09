Sénégal: Coopération Sénégal/Espagne - 84 milliards d'engagements d'ici à 2023

Le Sénégal et le royaume d'Espagne ont passé en revue l'acte de présentation du Cadre d'association pays 2019-2023, hier jeudi à Dakar. Ce nouveau cadre renforce l'existant à plus de 125%, par rapport à la période antérieure.

La coopération Espagne/Sénégal marche. En effet, pour les 5 prochaines années, le Cadre d'association pays (Cap) de coopération entre le Sénégal et l'Espagne prévoit une augmentation significative de la contribution espagnole au Sénégal d'environ 84 milliards de francs CFA; soit 128 millions d'euros pour la période 2019-2023. Ce qui représente une augmentation de 125%, par rapport à la période antérieure, a indiqué, hier jeudi à Dakar, l'ambassadeur du royaume d'Espagne au Sénégal, Alberto Virella, lors de la présentation du Cadre d'association pays Sénégal/Espagne 2019-2023.

Aussi, la contribution sous forme de dotation d'environ 39,5 milliards de francs CFA, soit environ 60 millions d'euros, sera maintenue et des négociations sont en cours pour l'octroi d'un paquet d'opérations de crédits. Cette augmentation découle des excellentes relations entre les deux pays et de l'intérêt de l'Espagne d'appuyer le Sénégal au cours de la seconde phase du Plan Sénégal Emergent (Pse II) et de s'aligner sur les politiques publiques nationales à savoir l'Agenda 2030, la stratégie conjointe européenne 2018-2023 et le Plan directeur de la coopération espagnole.

Les domaines prioritaires pour ce quinquennat sont ainsi définis: l'Appui au développement productif agricole, l'Appui au processus de décentralisation et l'Appui au renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables à travers la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et l'assainissement. Pierre Ndiaye, Secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, n'a pas manqué de magnifier la coopération espagnole qui, à ces yeux, est remarquable.

A ce propos, il dira: «nous saluons la coopération entre le Sénégal et le royaume d'Espagne qui est très dynamique. Sur les dix derniers mois, nos équipes ont fait un travail remarquable, passant en revue l'état des lieux de la coopération caractérisée surtout durant la première phase du Pse par une enveloppe autour de 50 millions d'euros, soit prêt de 33 milliards de francs CFA, mais surtout sous forme de dons. Et pour ce qui nous réunit ce jour, (Cadre d'association pays), elle assure parfaitement l'alignement temporel avec la deuxième phase du Pse 2019-2023, mais également un alignement en terme de priorités».

A noter que l'évolution de l'aide officielle au développement de l'Espagne destinée au Sénégal, entre 2001 et 2019, a atteint près de 277 milliards francs CFA; soit 422 millions d'euros et reflète l'importance du Sénégal dans le cadre de la coopération. Le Sénégal se positionne comme l'un des sept pays prioritaires pour la coopération espagnole en Afrique subsaharienne, lit-on dans un document transmis à la presse.